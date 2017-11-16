Белоруссия открыла посольство в Швеции

МИНСК, 16 ноя — РИА Новости. Посольство Белоруссии в Швеции официально открылось в Стокгольме, сообщила в четверг пресс-служба белорусского МИД.

В ноябре прошлого года Белоруссия возобновила свое дипломатическое присутствие в Швеции на уровне временного поверенного. Это произошло после периода преодоления ухудшения отношений между странами, вызванного так называемым "плюшевым десантом". В июле 2012 года легкомоторный гражданский самолет, пилотируемый подданными Швеции, пересек со стороны Литвы воздушное пространство Белоруссии и разбросал над Минской областью плюшевых мишек с призывами к свободе прессы в стране.

"В Стокгольме при участии заместителя министра иностранных дел Белоруссии Олега Кравченко и государственного секретаря МИД Швеции по вопросам ЕС и торговли Оскара Стенстрёма состоялась официальная церемония открытия посольства Белоруссии в Королевстве Швеция", — говорится в сообщении.

В этот же день прошли белорусско-шведские межмидовские консультации. Шведскую делегацию на переговорах возглавила государственный секретарь МИД Анника Сёдер.

По информации пресс-службы, в ходе консультаций стороны обсудили широкий спектр вопросов двусторонней и многосторонней повестки дня, включая перспективы развития сотрудничества со Швецией в политической и торгово-экономической сферах, углубление диалога по линии Белоруссия – ЕС, подготовку к саммиту в рамках инициативы ЕС "Восточное партнерство", который пройдет 24 ноября 2017 года в Брюсселе.

После "плюшевого десанта" в августе 2012 года Стефан Эрикссон, на то время посол Швеции в Минске, был вынужден покинуть республику из-за непродления ему посольской аккредитации. МИД Швеции отказался принять нового белорусского посла, а также предложил двум белорусским дипломатам покинуть страну. Белорусский МИД отозвал свое посольство из Стокгольма и предложил Швеции предпринять аналогичные действия в отношении своего диппредставительства.

С августа 2012 года по июль 2013 года Швеция не имела в Минске представителя с дипломатическим статусом, затем дипмиссию возглавлял временный поверенный, которого в конце апреля 2015 шведское правительство назначило послом в Белоруссии.