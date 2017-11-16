На депутата Рады завели дело за прогноз об отделении новых территорий

КИЕВ, 16 ноя — РИА Новости. Прокуратура Запорожской области возбудила уголовное дело против депутата Верховной рады от "Оппозиционного блока" Евгения Балицкого в связи с его высказываниями о возможном отделении от Украины новых территорий, сообщила пресс-служба ведомства.

Ранее Балицкий выразил мнение, что если украинские власти продолжат придерживаться философии, направленной на избавление от инакомыслящих, то может произойти дальнейшее отделение территорий.

"По поводу высказываний народного депутата в эфире телеканала начато уголовное производство", — сообщили в прокуратуре.

По данным ведомства, дело завели по статье "посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, совершенное представителем власти", санкция которой предусматривает ограничение или лишение свободы на срок до пяти лет.

Расследование в уголовном деле будет вести управление Службы безопасности Украины в Запорожской области, досудебное расследование продолжается, проводятся первоочередные следственные действия.