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Симпатия индийцев к США снижается, выяснили социологи

10:3016.11.2017
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© AFP 2017 / Prakash SinghИндийские парламентарии. Архивное фотоИндийские парламентарии. Архивное фото
© AFP 2017 / Prakash Singh

НЬЮ-ДЕЛИ, 16 ноя — РИА Новости. Рейтинг поддержки индийцами премьер-министра Нарендры Моди восстановил утраченные позиции, поднявшись до 88%, а симпатии индийцев к США продолжают падать второй год подряд, свидетельствуют данные опроса американского исследовательского центра Pew research Center.

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Индии Нарендра Моди. Архивное фото
© AFP 2017 / Saul Loeb
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Прошлогоднее исследование центра демонстрировало снижение поддержки Моди на 6% — до 81%, однако данные опроса 2017 года показывают восстановление рейтинга премьера до 88%, из которых 69% "очень позитивно" оценивают политика, 19% — "отчасти позитивно". Премьер популярен как среди городского, так и сельского населения, его поддержка высока среди граждан с различными уровнями образования, причем она выше среди наиболее образованных индийцев. При этом ощутимая разница в поддержке политика проявляется лишь между молодежью и старшим поколением – премьера поддерживает 72% граждан в возрасте 18-29 лет, тогда как среди граждан старше 50 лет поддержка на 10% ниже.

Как отмечается в исследовании, "ни один другой крупный политик не приближается к уровню общественной поддержки Моди". Ближайшие соперники премьера в борьбе за народную любовь – лидеры оппозиционной партии Индийский национальный конгресс Рахул и Соня Ганди. Однако их рейтинг сильно уступает рейтингу премьера, находясь на уровне, соответственно, 58% и 57% — это ниже, чем прошлогодние 63% и 65%.

Показатели оценки деятельности премьер-министра также достаточно высоки – его политику по борьбе с терроризмом, коррупцией, безработицей, по помощи малообеспеченным слоям населения оценивают позитивно более двух третей респондентов. Тогда как более смешанные оценки вызывают действия по борьбе с межобщинными проблемами (50% позитивных оценок), загрязнением воздуха (48%), инфляцией (57%) и урегулирование ситуации в Кашмире (60%). Растут и показатели общей оценки состояния экономики и оценки траектории развития страны – рост по сравнению с предыдущим годом с 80% до 83% и с 65% до 70%, соответственно.

Солдаты Китая и Индии на пограничном переходе
© AFP 2017 / Diptendu Dutta
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Одним из трендов изменения восприятия индийцами международной политики стало снижение позитивного отношения к США – одобрение снижается уже второй год подряд с 70% в 2015 до 49% в 2017 году. Существенное падение зафиксировано и в оценке лидера США: если доверие к президенту Бараку Обаме находилось на уровне 74% в 2015 году (58% в прошлом), то Дональду Трампу доверяет лишь 40% индийцев. Позитивная оценка России находится примерно на том же уровне, что и США – 47%, но по сравнению с 2015 годом демонстрирует позитивную динамику, увеличившись на 4% (в исследовании 2016 года данные в отношении России не приводились).

Снижение также отмечается и в восприятии роли Китая – падение позитивной оценки с 41% двумя годами ранее до 26%. Также существенная часть респондентов назвала Китай в числе международных угроз Индии – 40%. Здесь КНР уступает лишь угрозе террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России) и глобальному потеплению (66% и 47%, соответственно). Также традиционно негативное отношение индийцы высказывают к другому своему соседу – Пакистану, который "очень негативно" оценивают 64% респондентов (55% годом ранее).

Опрос проводился с 21 февраля по 10 марта 2017 года. Респондентами выступили почти 2,5 тысячи человек.

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