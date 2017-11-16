Силовики выпустили по ДНР 180 мин и снарядов за сутки, заявили в СЦКК

Ситуация в ДНР и ЛНР. Ноябрь 2017 (202)

Повреждения жилого дома в Донецке в результате ночного обстрела. Архивное фото

Повреждения жилого дома в Донецке в результате ночного обстрела. Архивное фото

ДОНЕЦК, 16 ноя — РИА Новости. Украинские силовики выпустили 180 мин и снарядов по территории самопровозглашенной Донецкой народной республики за минувшие сутки, заявил в четверг журналистам представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

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Ранее в оперативном командовании ДНР сообщили, что силовики 30 раз за сутки нарушили режим прекращения огня в Донбассе, обстрелам подверглись окрестности 16 населенных пунктов республики.

По словам представителя ДНР в СЦКК, на горловском направлении силовики использовали гаубицы калибром 152 миллиметра (22 снаряда), минометы калибрами 120 и 82 миллиметра (23 мины).

На донецком направлении применялись гаубицы калибром 152 миллиметра, было выпущено три снаряда, а также 120-ти и 82-миллиметровые минометы (50 и 74 мины соответственно), добавили в ведомстве.

"Мариупольское направление: минометы (калибром) 82 миллиметра – один раз, восемь мин. Общее количество примененных ВСУ боеприпасов – 982 единицы",- сказал представитель ДНР в СЦКК. В ведомстве добавили, что силовики также использовали стрелковое оружие и гранатометы различных видов.