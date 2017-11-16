Глава ЛНР подтвердил готовность к обмену пленными‍

ЛУГАНСК, 16 ноя — РИА Новости. Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Игорь Плотницкий заявил о готовности обсудить и еще раз согласовать с Киевом списки пленных для обмена.

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В среду президент РФ Владимир Путин по телефону обсудил с руководителями Донецкой и Луганской народных республик Александром Захарченко и Игорем Плотницким инициативу лидера общественного движения "Украинский выбор — право народа" Виктора Медведчука по обмену пленными между Украиной, ДНР и ЛНР; Захарченко и Плотницкий в целом поддержали эту идею, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Мы готовы обсудить и еще раз согласовать списки и количество пленных для обмена. Теперь ответ за украинской стороной", — говорится в сообщении на официальном сайте главы ЛНР.

Уточняется, что ЛНР "согласна с мнением Владимира Путина по вопросу обмена пленными и поддерживает инициативу Виктора Медведчука". В республике уточнили, что киевская сторона полностью блокировала данную тему, хотя представители республики постоянно ее поднимали.

Ранее в среду Медведчук на встрече с Путиным сообщил, что Украина готова освободить 306 человек в рамках обмена пленными в Донбассе, в свою очередь Киев ждет от ополченцев освобождения более 70 человек до Нового года. По мнению Медведчука, этот обмен стал бы серьезным шагом и в реализации минских соглашений, и в вопросах мира на востоке Украины.

Медведчук рассказал, что 15 ноября исполняется ровно 14 месяцев с тех пор, как не проходят обмены пленными между Киевом и республиками Донбасса из-за того, что, согласно минскому соглашению, обмены должны производиться по формуле "всех на всех". По его словам, у Украины возникли сложности в выполнении этого принципа: например, согласно действующему законодательству, нельзя реализовать этот принцип в отношении тех, кто привлекается за особо тяжкие преступления.