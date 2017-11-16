СМИ сообщили о задержании в Турции 108 экс-полицейских за связи с Гюленом

АНКАРА, 16 ноя — РИА Новости. Турецкие силы безопасности проводят в 30 провинциях страны операцию по задержанию 108 бывших сотрудников полиции, подозреваемых в связях с организацией оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена (FETO), сообщает в четверг телеканал NTV со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Ордеры на арест выдала прокуратура Анкары, 60 подозреваемых уже задержаны.

Группа мятежников предприняла попытку военного переворота в Турции в ночь на 16 июля 2016 года. Основное противостояние развернулось в Анкаре и Стамбуле. Погибли более 240 турецких граждан, более 2 тысяч человек получили ранения, мятеж был подавлен. В Турции после мятежа были арестованы более 50 тысяч человек, уволены или отстранены от работы более 140 тысяч госслужащих.

Власти Турции обвинили FETO в причастности к попытке госпереворота. Сам Гюлен, находящийся в США, осудил ее и отверг обвинения.

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