Япония вернула КНДР трех спасенных в море северокорейских граждан

ТОКИО, 16 ноя — РИА Новости, Иван Захарченко. Япония вернула КНДР трех северокорейских граждан, спасенных накануне у побережья префектуры Исикава в Японском море, сообщил РИА Новости в четверг сотрудник 9-го регионального штаба береговой охраны Японии Такахиса Вада.

"Трое рыбаков были возвращены сегодня на рыболовном судне "Кымчхон" (Kumchon) под флагом КНДР", — сказал он.

Северокорейские рыбаки были обнаружены у берегов Японии в 370 километрах от полуострова Ното на перевернутом баркасе. Как сообщалось ранее, они изъявили желание вернуться на родину, и Япония приняла решение эту просьбу удовлетворить.

Всего на баркасе, как утверждается, находились 15 человек.

По словам Вады, в настоящее время ведутся их поиски, результатов которых пока еще нет.

КНДР и Япония не имеют дипломатических отношений друг с другом. Из-за продолжающихся ядерных и ракетных испытаний Пхеньяна, Токио выступает за усиление международных и двусторонних санкций и нажима на Северную Корею.