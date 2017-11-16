В ДНР заявили, что силовики 30 раз за сутки нарушили режим перемирия

Ситуация в ДНР и ЛНР. Ноябрь 2017 (200)

Повреждения в здании училища №58 в Донецке в результате ночного обстрела. 6 ноября 2017

Повреждения в здании училища №58 в Донецке в результате ночного обстрела. 6 ноября 2017

ДОНЕЦК, 16 ноя — РИА Новости. Украинские силовики 30 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшие сутки, обстрелам подверглись окрестности 16 населенных пунктов самопровозглашенной Донецкой народной республики, заявил в четверг журналистам представитель оперативного командования ДНР.

"За прошедшие сутки ВС Украины 30 раз нарушили режим прекращения огня. Обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы 16 населенных пунктов республики, по которым применялись РСЗО, артиллерия, минометы различного калибра, вооружение БТР и БМП, гранатометы и стрелковое оружие", — сказал он.

По данным оперативного командования ДНР, в среду с 23.00 до 23.30 силовики выпустили 22 артиллерийских снаряда калибром 152 миллиметра по районам двух населенных пунктов республики.

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