В ДНР заявили, что силовики 30 раз за сутки нарушили режим перемирия

ДОНЕЦК, 16 ноя — РИА Новости. Украинские силовики 30 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшие сутки, обстрелам подверглись окрестности 16 населенных пунктов самопровозглашенной Донецкой народной республики, заявил в четверг журналистам представитель оперативного командования ДНР.
По данным оперативного командования ДНР, в среду с 23.00 до 23.30 силовики выпустили 22 артиллерийских снаряда калибром 152 миллиметра по районам двух населенных пунктов республики.
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