Диалог России и США по ядерной безопасности: проблемы и перспективы

ВАШИНГТОН, 16 ноя — РИА Новости, Татьяна Калмыкова. Диалог России и Соединенных Штатов по ядерной безопасности по-прежнему остается одной из приоритетных тем в американо-российских отношениях, даже несмотря на свертывание двустороннего сотрудничества по большинству вопросов.
Последний контакт российских и американских дипломатов на высоком уровне по этой теме состоялся в сентябре в Хельсинки. Тогда замглавы МИД России Сергей Рябков и замгоссекретаря США по политическим вопросам Томас Шеннон обсудили весь комплекс вопросов стратегической стабильности, начиная от ядерных стратегических наступательных вооружений и до противоракетной обороны.
Разногласия при большом потенциале для сотрудничества
Вайц рассказал в интервью РИА Новости, что с изменением внутриполитической ситуации в США необходимо обеспечить сохранение внимания к вопросам ядерной безопасности, в особенности, теме предотвращения попадания ядерных материалов в руки террористов. Помимо этого, необходимо "продвижение сотрудничества на международной арене, прежде всего с Россией и Китаем".
Вайц отметил, что в США сейчас уделяется внимание другим вопросам, и, "к сожалению, все становится очень политизированным".
"Даже несмотря на то, что российское правительство не участвовало в последнем саммите (по ядерной безопасности), мы слышали от российских дипломатов, что они готовы сотрудничать по другим каналам, таким как МАГАТЭ. Я думаю, что администрация открыта к этому", — уверен эксперт.
Вайц добавил, что диалог Москвы и Вашингтона по этой теме никогда не прекращался и продолжался "даже во время переходного периода в США". Однако на этом направлении есть определенные сложности. Так, в США по-прежнему остаются незаполненными ряд позиций в государственном департаменте. К примеру, пока в госдепе США нет Роуз Геттемюллер (при администрации Барака Обамы она занимала должность замгоссекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности, сейчас эту должность в госдепе никто не занимает), сказал собеседник агентства. А в России, по его словам, больше внимание сейчас уделяется предотвращению терактов с использованием химического оружия.
Новая ядерная стратегия США
"Я думаю, мы увидим, вероятно, больше прогресса, когда США завершат рассмотрение ядерной стратегии", — полагает Вайц.
Отвечая на вопрос, что может поменяться в ядерной стратегии США, собеседник агентства предположил, что ключевые пункты, скорее всего, останутся прежними. Так, США, вероятно, не будут предпринимать действия по масштабному развертыванию своих ядерных сил, не возобновят ядерные испытания, и подчеркнут необходимость сотрудничества с международным сообществом, включая Россию, чтобы не допустить попадание ядерного оружия в новые страны — Иран или КНДР.
Ранее спецпомощник президента США, старший директор по вопросам нераспространения оружия массового уничтожения (ОМУ) в Совете по нацбезопасности Белого дома Кристофер Форд заявил, что администрация США "недавно завершила рассмотрение наших подходов к ядерной безопасности".
"Мы пока не можем публично объявить об этой стратегии, но мы довольны результатами, и я уверен, что вы будете рады услышать, что ядерная безопасность по-прежнему остается высоким приоритетом", — отметил Форд, выступая в Hudson Institute.
Стоит ли ожидать саммита по ядерной безопасности
"Я не думаю, что эта администрация продолжит проведение саммитов по ядерной безопасности. Я считаю, что они будут вместо этого искать другие площадки. Вероятно, они даже примут российское предложение работать на площадке МАГАТЭ. Я считаю, что пока выглядит все именно так, что они к этому придут", — сказал Вайц РИА Новости.
Он отметил, что с идеей проведения подобных саммитов уже выступили Индия и Казахстан.
Международный саммит по ядерной безопасности, прошедший весной 2016 года в Вашингтоне, стал четвертым и заключительным в череде подобных форумов, которые в свое время инициировал экс-президент США Барак Обама.
Россия, принимавшая участие во всех трех предыдущих саммитах, от последней поездки отказалась, отправив туда только наблюдателя. Мотивация заключалась в том, что подобные форумы себя изжили и не являются эффективными, а потому следует искать новые площадки. Директор департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД РФ Михаил Ульянов ранее говорил, что "никакой необходимости в его (саммита) проведении нет".
"Ядерная безопасность — приоритет США"
Как рассказал Форд в Hudson Institute, ядерная безопасность является очень важным приоритетом новой администрации.
"Я могу вас заверить, что это остается крайне важным для нас, при нынешней администрации, предотвратить терроризм с использованием ОМУ, повысить ядерную безопасность, предотвратить использование химоружия и предотвратить распространение (ядерного оружия)", — заявил Форд.
"Мы должны оставаться гибкими и бдительными и использовать все средства, имеющиеся в нашем распоряжении, чтобы не допустить приобретение, распространение или использование ОМУ любыми субъектами. Эта администрация настроена на предотвращение или сдерживание использования ОМУ любого вида", — подчеркнул представитель Белого дома.
По его словам, несмотря на то, что участие международного сообщества в попытках сдерживать распространение ядерного оружия расширяется, "во многих странах все еще отсутствует соответствующее внутреннее законодательство для того, чтобы проделывать эту работу должным образом".
Он признал, что работу должны проделать не только другие страны, но и сами США. "Мы должны избавиться от излишков ядерных и радиоактивных материалов и сократить материально-производственные запасы таких материалов. Позвольте мне вас заверить, что с окончанием саммита по ядерной безопасности этот процесс не потерял своего значения и внимание к нему не уменьшилось", — подчеркнул Форд.