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Диалог России и США по ядерной безопасности: проблемы и перспективы

07:0816.11.2017
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© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкРакетный комплекс Тополь. Архивное фотоРакетный комплекс Тополь. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Кряжев
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ВАШИНГТОН, 16 ноя — РИА Новости, Татьяна Калмыкова. Диалог России и Соединенных Штатов по ядерной безопасности по-прежнему остается одной из приоритетных тем в американо-российских отношениях, даже несмотря на свертывание двустороннего сотрудничества по большинству вопросов.

АЭС в России. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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США опасаются снижения уровня безопасности в ядерном комплексе России
В скором времени США планируют объявить новую ядерную стратегию, процесс рассмотрения которой был недавно завершен. По мнению директора Центра политического и военного анализа при Hudson Institute Ричарда Вайца, вскоре можно будет увидеть "больше прогресса" в диалоге по данному вопросу между Москвой и Вашингтоном.

Последний контакт российских и американских дипломатов на высоком уровне по этой теме состоялся в сентябре в Хельсинки. Тогда замглавы МИД России Сергей Рябков и замгоссекретаря США по политическим вопросам Томас Шеннон обсудили весь комплекс вопросов стратегической стабильности, начиная от ядерных стратегических наступательных вооружений и до противоракетной обороны.

Разногласия при большом потенциале для сотрудничества

Вайц рассказал в интервью РИА Новости, что с изменением внутриполитической ситуации в США необходимо обеспечить сохранение внимания к вопросам ядерной безопасности, в особенности, теме предотвращения попадания ядерных материалов в руки террористов. Помимо этого, необходимо "продвижение сотрудничества на международной арене, прежде всего с Россией и Китаем".

Вайц отметил, что в США сейчас уделяется внимание другим вопросам, и, "к сожалению, все становится очень политизированным".

Мобильный ракетный комплекс РС-24 Ярс
© Фото : пресс-служба Минобороны РФ
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По его мнению, несмотря на то, что у РФ и США присутствует согласие только относительно базовых принципов ядерной безопасности, у стран "есть много возможностей для сотрудничества" по этим вопросам.

"Даже несмотря на то, что российское правительство не участвовало в последнем саммите (по ядерной безопасности), мы слышали от российских дипломатов, что они готовы сотрудничать по другим каналам, таким как МАГАТЭ. Я думаю, что администрация открыта к этому", — уверен эксперт.

Вайц добавил, что диалог Москвы и Вашингтона по этой теме никогда не прекращался и продолжался "даже во время переходного периода в США". Однако на этом направлении есть определенные сложности. Так, в США по-прежнему остаются незаполненными ряд позиций в государственном департаменте. К примеру, пока в госдепе США нет Роуз Геттемюллер (при администрации Барака Обамы она занимала должность замгоссекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности, сейчас эту должность в госдепе никто не занимает), сказал собеседник агентства. А в России, по его словам, больше внимание сейчас уделяется предотвращению терактов с использованием химического оружия.

Новая ядерная стратегия США

"Я думаю, мы увидим, вероятно, больше прогресса, когда США завершат рассмотрение ядерной стратегии", — полагает Вайц.

Отвечая на вопрос, что может поменяться в ядерной стратегии США, собеседник агентства предположил, что ключевые пункты, скорее всего, останутся прежними. Так, США, вероятно, не будут предпринимать действия по масштабному развертыванию своих ядерных сил, не возобновят ядерные испытания, и подчеркнут необходимость сотрудничества с международным сообществом, включая Россию, чтобы не допустить попадание ядерного оружия в новые страны — Иран или КНДР.

Запуск межконтинентальной баллистической ракеты с космодрома Плесецк. 26 октября 2017
© Фото : Минобороны России
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"Я не думаю, что будут существенные различия, но это не сто процентов, поскольку я не думаю, что проект стратегии поступил к Трампу. Я полагаю, что она будет опубликована в начале следующего года", — отметил эксперт.

Ранее спецпомощник президента США, старший директор по вопросам нераспространения оружия массового уничтожения (ОМУ) в Совете по нацбезопасности Белого дома Кристофер Форд заявил, что администрация США "недавно завершила рассмотрение наших подходов к ядерной безопасности".

"Мы пока не можем публично объявить об этой стратегии, но мы довольны результатами, и я уверен, что вы будете рады услышать, что ядерная безопасность по-прежнему остается высоким приоритетом", — отметил Форд, выступая в Hudson Institute.

Стоит ли ожидать саммита по ядерной безопасности

"Я не думаю, что эта администрация продолжит проведение саммитов по ядерной безопасности. Я считаю, что они будут вместо этого искать другие площадки. Вероятно, они даже примут российское предложение работать на площадке МАГАТЭ. Я считаю, что пока выглядит все именно так, что они к этому придут", — сказал Вайц РИА Новости.

Он отметил, что с идеей проведения подобных саммитов уже выступили Индия и Казахстан.

Испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты Тополь. Архивное фото
© Фото : Минобороны РФ
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"Если они выйдут с такой инициативой, я считаю, что США должны принять в этом участие, как и Россия", — заявил эксперт.

Международный саммит по ядерной безопасности, прошедший весной 2016 года в Вашингтоне, стал четвертым и заключительным в череде подобных форумов, которые в свое время инициировал экс-президент США Барак Обама.

Россия, принимавшая участие во всех трех предыдущих саммитах, от последней поездки отказалась, отправив туда только наблюдателя. Мотивация заключалась в том, что подобные форумы себя изжили и не являются эффективными, а потому следует искать новые площадки. Директор департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД РФ Михаил Ульянов ранее говорил, что "никакой необходимости в его (саммита) проведении нет".

"Ядерная безопасность — приоритет США"

Как рассказал Форд в Hudson Institute, ядерная безопасность является очень важным приоритетом новой администрации.

"Я могу вас заверить, что это остается крайне важным для нас, при нынешней администрации, предотвратить терроризм с использованием ОМУ, повысить ядерную безопасность, предотвратить использование химоружия и предотвратить распространение (ядерного оружия)", — заявил Форд.

Реактивная система залпового огня Град во время боевых стрельб в Ленинградской области
© РИА Новости / Игорь Руссак
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Он отметил, что не много людей в новой команде нынешней американской администрации обладают достаточным опытом по данным вопросам, но они "быстро учатся".

"Мы должны оставаться гибкими и бдительными и использовать все средства, имеющиеся в нашем распоряжении, чтобы не допустить приобретение, распространение или использование ОМУ любыми субъектами. Эта администрация настроена на предотвращение или сдерживание использования ОМУ любого вида", — подчеркнул представитель Белого дома.

По его словам, несмотря на то, что участие международного сообщества в попытках сдерживать распространение ядерного оружия расширяется, "во многих странах все еще отсутствует соответствующее внутреннее законодательство для того, чтобы проделывать эту работу должным образом".

Пуск межконтинентальной баллистической ракеты Тополь. Архивное фото
© Фотография предоставлена пресс-службой РВСН РФ
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Форд сообщил, что для предотвращения попадания ОМУ в руки террористов США работают как внутри собственной страны, так и на двусторонней и многосторонней основе с иностранными партнерами. "Партнерство крайне важно для нашего успеха в этом. Мы должны выстроить общий взгляд на угрозу ядерного и радиоактивного терроризма", — пояснил он.

Он признал, что работу должны проделать не только другие страны, но и сами США. "Мы должны избавиться от излишков ядерных и радиоактивных материалов и сократить материально-производственные запасы таких материалов. Позвольте мне вас заверить, что с окончанием саммита по ядерной безопасности этот процесс не потерял своего значения и внимание к нему не уменьшилось", — подчеркнул Форд.

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В мире
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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Андрей Федотов
А на мой взгляд себя изжила сама Америка. По крайней мере их идея о том, что через 4 или максимум 8 лет у них сменится президент и администрация и все будет по новому.

Как раз в международных отношениях это хуже всего и работает - договориться о чем либо с США по крупному просто не возможно - горизонт таких договоренностей заметно больше и 4 и 8 лет, а гарантий их соблюдения даже на такой срок нет...

В итоге идея демократии по американским себя просто изжила. Она была хороша, пока США были изолированы от остального мира и даже пока доминировали. Но для глобального мира она не подходит...
07:57
16.11.2017
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николай богомолов
Господи! ну о чём и как можно договариваться с этими... американцами?
07:29
16.11.2017
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