New York Times объяснила ситуацию с картой со "спорным" Крымом

ВАШИНГТОН, 16 ноя — РИА Новости. Представитель New York Times Дэниэл Роадес сообщил РИА Новости, что издание придерживается "последовательной политики" при изображении на карте спорных территорий и обозначение Крыма в качестве таковой не означает принятие позиции России по статусу полуострова.

Ранее New York Times в своей статье на карте пометило Крым как "спорную территорию" и заштриховало его одним цветом с Россией, граница полуострова с Украиной помечена пунктиром. New York Times — ежедневная газета, вторая по тиражу в США после Wall Street Journal, одно из самых влиятельных изданий мира. NYT получила более 100 Пулитцеровских премий — больше, чем любая другая газета.

МИД Украины в этой связи выразил свою обеспокоенность и сообщил о намерении обратиться к американской газете New York Times, чтобы издание исправило свою публикацию.

Представитель газеты сообщил агентству, что New York Times "придерживается последовательного подхода к изображению территории, которые являются спорными", поскольку это всегда являлось "чувствительным вопросом". "Мы считаем, что карта и наша история (статья) дали четкое и точное описание ситуации в Крыму", — отметили в NYT.

"Что касается карты, то Крым был четко обозначен как спорная территория. Подход с точки зрения содержания никоим образом не предполагает принятия российской позиции. И если бы статус и будущее региона не оспаривались, мы бы не писали эту историю в первую очередь", — добавил представитель газеты.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав Российской Федерации. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.

Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.

Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

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