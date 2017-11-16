Роспотребнадзор предупредил о вспышке лихорадки в Центральной Африке

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Вспышка вируса Марбург, от которого умерли четыре человека, зарегистрирована на территории Уганды и Кении, сообщает Роспотребнадзор со ссылкой на Всемирную Организацию здравоохранения (ВОЗ).

"По информации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Центральной Африке (Уганда и Кения) зарегистрировано четыре летальных случая, связанных с лихорадкой Марбург, которые подтверждены лабораторно… Ведется активное выявление контактных в восточной части Уганды и на западе Кении, где в настоящее выявлено около 200 человек с подозрением на заболевание, за которыми установлено медицинское наблюдение", — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Предположительно, что один погибший имел контакт с летучими мышами при посещении Кении, а другие – оказывали помощь и ухаживали за больными, отмечено в релизе.

Лихорадка Марбург — острое вирусное заболевание, характеризующееся тяжелым течением, высокой летальностью, геморрагическим синдромом, поражением печени, желудочно-кишечного тракта и центральной нервной системы.

Последняя вспышка вируса Марбург в Уганде произошла в 2014 году, в Кении – в 80-х годах прошлого столетия. ВОЗ не рекомендует вводить ограничения на торговые и туристические контакты с данными странами, сообщает Роспотребнадзор.