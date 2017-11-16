Госдеп следит за судьбой российского закона об иноагентах

ВАШИНГТОН, 16 ноя — РИА Новости, Татьяна Калмыкова. Госдеп США внимательно следит за судьбой российского законопроекта по иностранным агентам и тем, как он будет реализован, сообщил РИА Новости представитель американского внешнеполитического ведомства.

"Мы внимательно следим за этим законопроектом, чтобы узнать, будет ли он принят и как он будет реализован", — сообщил представитель госдепа, добавив, что в России его связывают с требованием минюста США зарегистрироваться телеканалу RT в качестве иностранного агента.

Как отметили в госдепе, ведомство сообщило российским партнерам, что "FARA (закон об иностранных агентах — ред.) способствует прозрачности без ограничения свободы слова".

В среду Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, согласно которому СМИ, получающие иностранное финансирование, могут быть признаны в РФ "иностранным агентом". Поправки о статусе СМИ-иностранных агентов стали вынужденной ответной мерой на притеснение российских СМИ в США и, в частности, признание RT America иностранным агентом, подчеркнули парламентарии.

Источник в Минюсте России сообщил РИА Новости, что "Радио Свобода" и "Голос Америки", а также их отдельные проекты "Настоящее время", "Кавказ.Реалии" и "Idel.Реалии" в среду получили уведомление от о возможности признания их иностранными агентами.