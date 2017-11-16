СМИ: теракт в Нигерии унес жизни 14 человек

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Не менее 14 человек погибли и 29 пострадали в результате взрывов, вызванных террористами-смертниками, в городе Майдугури на северо-востоке Нигерии, сообщает издание Premium Times со ссылкой на полицию штата Борно.

"Четыре террориста-смертника, два мужчины и две женщины … в разных местах города привели в действие самодельные взрывные устройства, прикрепленные к их телам", — цитирует издание представителя полиции.

Четыре смертника, предположительно, принадлежащие к радикальной группировке "Боко Харам", также скончались на месте, отмечается в материале.

В Нигерии действует радикальная исламистская группировка "Боко Харам". Ее боевики выступают против западной модели образования и добиваются введения шариата по всей стране. Группировка стоит за большинством терактов, регулярно совершаемых в ответ на направленную против нее военную кампанию, которую проводят Нигер, Камерун и Чад.