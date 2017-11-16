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Поддержали идею: Путин обсудил с главами ДНР и ЛНР обмен пленными с Киевом

02:4616.11.2017
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© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин. Архивное фотоПрезидент РФ Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин обсудил Александром Захарченко и Игорем Плотницким инициативу по обмену пленными между ЛНР, ДНР и Украиной, которую предложил лидер общественного движения "Украинский выбор — право народа" Виктор Медведчук, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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© Sputnik / Виктор Толочко
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Ранее Медведчук сообщил, что украинская сторона готова освободить более 300 человек в рамках обмена пленными на Донбассе. При этом Украина ждет, что ополченцы освободят свыше 70 человек до Нового года. Об этом он сообщил на встрече с Путиным.

"Поддержали инициативу"

Песком отметил, что после беседы с Медведчуков президент России провел телефонные переговоры с главами ДНР и ЛНР и сообщил собеседникам, что он поддержал инициативу Медведчука.

"Захарченко и Плотницкий в целом поддержали эту инициативу", — подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.
Песков также отметил, что руководители Донецкой и Луганской народных республик "обратили внимание на то, что еще предстоит дополнительно проработать этот вопрос с представителями украинской стороны".

Принцип гуманизма

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко выразил согласие с позицией российского президента Владимира Путина насчет обмена пленными с Украиной.

Захарченко отметил, что в вопросе обмена пленными необходимо, как считает и российский лидер, следовать принципам человечности.

Военнослужащие ВСУ на востоке Украины. Архивное фото
CC BY-SA 2.0 / Юзеф Венскович / Ministry of Defense of Ukraine / War Ukraine
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"Сегодня обсудили по телефону с Владимиром Владимировичем Путиным обмен пленными и другие вопросы. В вопросе об обмене пленными я согласен с позицией президента России — мы должны руководствоваться здесь принципами человечности. Обмен пленными не должен оставаться вопросом войны и торговли", — заявил глава ДНР.

Кроме того, Захарченко рассказал, почему согласился с предложением Путина. По словам главы ДНР, инициатива российского президента не противоречит принципам непризнанной республики, а также тому, "как ДНР вела себя в вопросе о пленных раньше".

Захарченко подчеркнул, что самопровозглашенная республика всегда гуманно относилась к пленным украинским силовикам и содержала их в соответствии с международными нормами, однако, судя по состоянию пленных, переданных Киевом, Украина могла применять пытки и не оказывать необходимую медицинскую помощь.

Затягивают процесс

О готовности к обмену пленными многократно заявляли в ДНР и ЛНР. Однако в самопровозглашенных республиках отмечали, что украинская сторона затягивает этот процесс.

"Официальный Киев целенаправленно делает все возможное и намеренно затягивает процесс обмена по надуманным предлогам. На самом деле обе стороны готовы обменять пленных, но представители Украины упорно не хотят отдавать 58 человек, которых мы запрашиваем", —рассказала омбудсмен ДНР Дарья Морозова.

Украинские военные у села Широкино Донецкой области. Архивное фото
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
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Кроме того, лидеры республик настаивали на том, что обмен пленных должен происходить на основе принципа "всех на всех", предусмотренного минскими соглашениями. Однако Медведчук рассказал о невозможности такого обмена в связи с тем, что это противоречит законодательству Украины, так как часть пленных нельзя освободить из-за того, что они привлекаются за особо тяжкие преступления.

Руководитель центра по освобождению пленных при Службе безопасности Украины (СБУ) Юрий Качанов также заявил о невозможности осуществления обмена пленными по формуле "всех на всех".

По его словам в условиях незавершенности конфликта осуществлять такой обмен нельзя.

"Мы объясняем: все равно поэтапность, все равно незаконченный конфликт. Каждый день с одной и с другой стороны (люди попадают в плен — ред.). Если два месяца тому назад у нас 118 человек было, то сейчас 144 (пленных)", — заявил представитель СБУ.
Однако в ДНР считают, что позиция Украины также обусловлена тем, что некоторой части попавших в плен нет в живых.

Президент Украины Петр Порошенко во время визита в воинскую часть в Киевской области. 3 ноября 2017
CC BY-SA 4.0 / Администрация президента Украины /
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"Украина искусственно тормозит обмен пленными "всех на всех", им это не выгодно. Дальше разговоров дело не идет. Все потому, что там нет такого количества пленных, как они заявляют. Если менять "всех на всех", то раскроются те преступления, которые они сделали против наших военнослужащих, политических заключенных. Я уверен, что процентов 30 из списка, который есть, уже не находятся на этом свете", — руководитель ДНР Александр Захарченко.

Конфликт в Донбассе

Украинские власти начали весной 2014 года военную операцию против Донецкой и Луганской народных республик, которые заявили о независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. По последним сведениям Организации Объединенных Наций, конфликт унес жизни свыше десяти тысяч человек.

Вопрос урегулирования конфликта в Донбассе обсуждается, в том числе ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако воюющие стороны продолжили обстрелы и после соглашений и перемирии.

Выполнение минских соглашений
Выполнение Минских соглашений
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В мире
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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kaktus1771
Какая то предвыборная акция и патриарх оказался рядом.
03:25
16.11.2017
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