В Лондоне ушло с молотка первое издание книги о Гарри Поттере

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Первое издание книги "Гарри Поттер и философский камень" британской писательницы Джоан Роулинг продано на аукционе в Лондоне за 106 тысяч фунтов (140 тысяч долларов), сообщается на сайте аукционного дома Bonhams.

Отмечается, что в книге находится подпись-посвящение Роулинг. Кто стал обладателем книги, не указывается.

Серия из семи романов Роулинг о Гарри Поттере, выпущенных в 1997-2007 годах, издана общим тиражом в 400 миллионов экземпляров и переведена на 65 мировых языков.