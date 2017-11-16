В Сербии высказались за признание Крыма частью России

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Сербские политики изъявили желание признать Крым российским. Об этом рассказал депутат сербского парламента Александр Шешель изданию "Известия".

В Сербской радикальной партии подготовили к предстоящему заседанию народной скупщины заявление, в котором намерены подчеркнуть разницу между воссоединением Крыма с Россией и насильственным отделением Косово.

"Белград не может ожидать поддержки Москвы по спорным территориальным вопросам, если сам не признает территориальную целостность России. Поэтому наша партия призывает правительство решить этот вопрос как можно быстрее и признать воссоединение Крыма с Россией", — заявил Шешель.

Кроме того, газета, ссылаясь на источники в сербском правительстве, сообщает, что Белграду нелегко будет определиться с крымским вопросом в связи с намерением Сербии присоединиться к Евросоюзу, а также из-за проблемы Косова.

Крым стал российским регионом по итогам референдума, проведенного после государственного переворота на Украине. За воссоединение с Россией проголосовали 96,77 процента избирателей Республики Крым и 95,6 процента — Севастополя.

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