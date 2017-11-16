В США заявили о невозможности создать единый энергосоюз в Европе

ВАШИНГТОН, 16 ноя — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Создание единого энергетического пространства в Европе пока невозможно, заявил в среду бывший спецпредставитель США по вопросам энергетического сотрудничества Амос Хокстин.

"Создание единого энергетического союза в Европе пока невозможно из-за инфраструктурного наследия холодной войны", — сказал он на конференции в Вашингтоне.

Хокстин объяснил это тем, что восточная и западная части континента имеют разные интересы в энергетике. Бывший спецпредставитель США также напомнил, что СССР поставлял, прежде всего в Восточную Европу, весь спектр энергоресурсов — нефть, газ, электроэнергию.

"У нас нет европейской энергетической проблемы. Есть Восточная Европа со своими проблемами, и Западная Европа, у которой собственное портфолио", — подчеркнул он.

Касаясь темы газопровода "Турецкий поток" из России в Турцию, Хокстин рассказал, что общался с турецким представителями по поводу того, что, как считают в Вашингтоне, данный проект является геополитическим.

"Мои собеседники говорили, что полностью с этим согласны. Но тут же задавали вопрос, что они скажут своим гражданам, когда в их домах станет холодно, если Россия не сможет поставлять газ через Украину", — рассказал Хокстин.

Экс-представитель США подчеркнул, что поставки американского сжиженного природного газа в Европу могут стать альтернативой российскому топливу. Однако, по его словам, это будет не в ближайшей перспективе, и европейские партнеры должны быть достаточно сильными для того, чтобы думать не только о нынешних, но и о будущих контактах.