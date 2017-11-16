Крупнейший в мире розовый бриллиант не смогли продать на аукционе Sotheby's

ЖЕНЕВА, 16 ноя – РИА Новости, Елизавета Исакова. Кольцо с самым большим в мире фантазийным розовым бриллиантом "Розовый Радж" весом 37,30 карата не смогли продать на аукционе Sotheby's в среду вечером, передает корреспондент РИА Новости.

Изначально за кольцо с уникальным камнем восьмиугольной огранки предполагалось выручить от 20 до 30 миллионов долларов. Торги стартовали с отметки 9,9 миллиона франков и поднялись до 14 миллионов, однако затем интерес у покупателей пропал, и в Sotheby's были вынуждены остановить торги.

Алмаз был добыт в 2015 году на скважине в Южной Африке. Поскольку камни такого размера и цвета являются большой редкостью, точное их происхождение держится в тайне. Камень изучали в течение года, после чего отдали для обработки ювелиру, который придал ему восьмигранную форму, наиболее традиционную для демонстрации лучших качеств бриллианта.

Рекорд по цене продажи розовых бриллиантов принадлежит "CTF Розовая Звезда" весом 59,60 карата, который был продан на аукционе Sotheby's в Гонконге в апреле этого года за 71,2 миллиона долларов.

Ранее во вторник на аукционе Christie's в Женеве за рекордные 33,7 миллиона долларов было продано колье с безупречно чистым бриллиантом весом 163 карата, созданным швейцарским ювелирным домом de GRISOGONO.