Американские эксперты рассказали, в чем проблема "Северного потока" для США

ВАШИНГТОН, 16 ноя — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Проект "Северный поток" затрудняет создание единого энергетического рынка в Европе и является геополитическим, заявили в среду американские эксперты на конференции в Вашингтоне.

США имеют свой интерес на энергетическом рынке Европы. Так ранее глава российского правительства Дмитрий Медведев заявил, что отдельные положения закона о санкциях в отношении РФ со стороны США направлены на продвижение американского СПГ на европейский рынок.

"Северный поток" усложняет создание единого энергорынка в Европе", — заявил Мэтью Брайза, в 2005-2009 годах занимавший пост заместителя помощника госсекретаря США по Европе и Евразии.

Брайза отметил, что европейцы сами признавали, что "газовый рынок является "российской игрой".

Бывший заместитель помощника министра обороны США по РФ, Украине и Евразии Майкл Карпентер напомнил, что "канцлер ФРГ Ангела Меркель называла "Северный поток" коммерческим проектом". "Возможно, это так. Но также это и геополитический проект", — сказал он.

Карпенко уверял, что у России достаточно возможностей для поставок газа в Европу и без данного проекта.

Президент США Дональд Трамп 2 августа подписал закон "О противодействии противникам Америки через санкции" против России, Ирана и КНДР. Документ, в частности, предполагает, что глава государства сможет налагать санкции на лиц, вкладывающих в строительство российских экспортных трубопроводов более 5 миллионов долларов за год или 1 миллион долларов единовременно. Кроме того, в законе отдельно прописано, что США продолжат противодействовать проекту "Северный поток-2".