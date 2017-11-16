Захарченко назвал причину согласия с Путиным по вопросу обмена пленным

ДОНЕЦК, 16 ноя — РИА Новости. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко согласен с позицией президента России Владимира Путина в вопросе обмена пленными с Киевом, поскольку эта инициатива не противоречит принципам ДНР.
"Сегодня обсудили по телефону с Владимиром Владимировичем Путиным обмен пленными и другие вопросы. В вопросе об обмене пленными я согласен с позицией президента России — мы должны руководствоваться здесь принципами человечности. Обмен пленными не должен оставаться вопросом войны и торговли", — сказал РИА Новости Захарченко.
Глава ДНР отметил важность наличия нравственных принципов в сложившейся ситуации в Донбассе.
Захарченко отметил, что поддержал инициативу Путина, потому что она не противоречит принципам ДНР.
"Поэтому да, я поддержал инициативу президента России. По той простой причине, что она совершенно не противоречит нашим принципам и тому, как Республика вела себя в вопросе о пленных раньше", — сказал он.
Ранее в среду Медведчук на встрече с Путиным сообщил, что Украина готова освободить 306 человек в рамках обмена пленными в Донбассе, в свою очередь Киев ждет от ополченцев освобождения более 70 человек до Нового года. По мнению Медведчука, этот обмен стал бы серьезным шагом и в реализации минских соглашений, и в вопросах мира на востоке Украины.
Медведчук рассказал, что 15 ноября исполняется ровно 14 месяцев с тех пор, как не проходят обмены пленными между Киевом и республиками Донбасса из-за того, что, согласно минскому соглашению, обмены должны производиться по формуле "всех на всех". По его словам, у Украины возникли сложности в выполнении этого принципа: например, согласно действующему законодательству, нельзя реализовать этот принцип в отношении тех, кто привлекается за особо тяжкие преступления.