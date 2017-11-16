Эксперт оценил уровень террористической угрозы в пяти самых опасных странах

ЛОНДОН, 16 ноя – РИА Новости, Денис Ворошилов. Уровень террористической угрозы существенно снизился в Сирии и трех других странах, традиционно лидировавших в списке самых опасных с точки зрения терроризма, заявил директор по исследованиям международной экспертной организации "Институт экономики и мира" Дэниэл Хислоп, представляя в Лондоне ежегодный доклад Global Terrorism Index 2017.

"Мы отметили снижение в четырех из пяти стран с самым высоким уровнем террористической угрозы. Это Афганистан, Нигерия, Сирия и Пакистан. В Ираке отмечаем рост на 40% — самый высокий по динамике", — сказал Хислоп.

Он отметил, что самый низкий уровень террористической угрозы уже в течение нескольких лет отмечается в странах Латинской Америки.

В числе десяти стран, где наиболее часто происходили атаки террористов, он по просьбе РИА Новости назвал (помимо уже перечисленных лидеров рейтинга) Йемен, Сомали, Индию, Турцию и Ливию. При этом Хислоп уточнил, что в Нигерии на 80% снизился уровень угрозы и эта страна, вероятно, может покинуть пятерку "лидеров". Небольшое снижение произошло в Йемене.

"Девять стран из десятки были в списке в прошлом году. В этом году в десятку вошла Турция и вышел Египет. Но наши исследования в течение предыдущих 14 лет показывают, что только Пакистан, Индия и Афганистан постоянно находятся в десятке наиболее подверженных террористическим атакам", — сказал Хислоп.

Россия при этом находится на 33-м месте рейтинга, США на 32-м, Великобритания на 35-м, отмечается в докладе.

К самым опасным на сегодняшний день террористическим организациям автор доклада причислил группировку "Исламское государство"*, афганское радикальное движение "Талибан"*, радикальную нигерийскую группировку "Боко Харам" и "Аль-Каиду"*.

"Институт экономики и мира" — независимая неправительственная и некоммерческая экспертная организация с офисами в Нью-Йорке, Гааге и Сиднее. Исследования в области терроризма организация ведет с начала 2000 года. Доклад Global Terrorism Index в этом году представлялся в пятой редакции.

* Запрещенные в России террористические организации