Трамп рассказал о целях своей поездки в Азию

ВАШИНГТОН, 15 ноя – РИА Новости. Одной из главных целей поездки по Азии были переговоры по торговым соглашениям со странами региона, эти соглашения должны стать взаимовыгодными и честными, заявил в ходе своего выступления по итогам этой поездки президент США Дональд Трамп.

"Одной из двух главных целей были переговоры по торговым сделкам, которые должны быть честными и взаимовыгодными", — сказал Трамп.

Он добавил, что ему удалось провести удачные переговоры по изменению "катастрофической для США торговой сделки с Южной Кореей, заключенной прошлой администрацией". Трамп также поставил себе в заслугу заключение контрактов с китайскими компаниям на 200 миллиардов долларов в ходе поездки.