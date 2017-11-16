Трамп рассказал о позиции США в отношении "двойного замораживания" по КНДР

ВАШИНГТОН, 16 ноя — РИА Новости. США и Китай не примут план "двойного замораживания" по КНДР, который предполагает остановку любых ядерных испытаний Пхеньяном с одной стороны, и крупномасштабные военные учения США и Южной Кореи — с другой, заявил президент США Дональд Трамп на пресс-конференции.

"Председатель КНР Си Цзиньпин признал, что ядерная Северная Корея представляет огромную угрозу Китаю, и мы согласились, что мы не примем так называемые соглашения "взаимной заморозки" — те, которые постоянно терпели неудачу в прошлом", — сказал он, говоря о своих переговорах с председателем КНР.

По словам Трампа, США на переговорах в Китае дали понять, что "время уходит". "И мы дали ясно понять, что рассматриваются все варианты действий", — вновь сообщил американский лидер.

Трамп также напомнил о своем призыве ко всем странам, включая КНР и РФ, прекратить экономические отношения с КНДР. Этот призыв содержался в речи Трампа в парламенте Южной Кореи. "Я призвал все страны, включая Китай и Россию, объединиться и изолировать северокорейский режим, прекращая все связи в области торговли и коммерции, пока он не прекратит свои опасные провокации", — сказал Трамп.

Ранее РФ совместно с Китаем предложила план, который предполагает "двойное замораживание": лидер КНДР Ким Чен Ын замораживает любые ядерные испытания, любые пуски баллистических ракет, а США и Южная Корея замораживают крупномасштабные военные учения, которые постоянно используются КНДР как предлог для проведения испытаний. В Вашингтоне эту инициативу проигнорировали.