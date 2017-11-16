Трамп рассказал о позиции США в отношении "двойного замораживания" по КНДР

ВАШИНГТОН, 16 ноя — РИА Новости. США и Китай не примут план "двойного замораживания" по КНДР, который предполагает остановку любых ядерных испытаний Пхеньяном с одной стороны, и крупномасштабные военные учения США и Южной Кореи — с другой, заявил президент США Дональд Трамп на пресс-конференции.
По словам Трампа, США на переговорах в Китае дали понять, что "время уходит". "И мы дали ясно понять, что рассматриваются все варианты действий", — вновь сообщил американский лидер.
Ранее РФ совместно с Китаем предложила план, который предполагает "двойное замораживание": лидер КНДР Ким Чен Ын замораживает любые ядерные испытания, любые пуски баллистических ракет, а США и Южная Корея замораживают крупномасштабные военные учения, которые постоянно используются КНДР как предлог для проведения испытаний. В Вашингтоне эту инициативу проигнорировали.