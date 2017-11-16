"Детство" кончилось". Что ждет страны Балтии без денег Евросоюза

Владимир Веретенников, для РИА Новости

Экономисты Латвии, Литвы и Эстонии утверждают, что в ближайшие годы прибалтийские республики могут столкнуться с острым системным кризисом, связанным с потерей значительной части финансирования из западных структурных фондов. На кону — сотни миллионов евро. РИА Новости решило выяснить, чем грозит государствам Балтии полное или частичное отлучение от европейской финансовой "соски".

Под денежным дождем

На сегодняшний день в Евросоюзе идет очередной период планирования — с 2014-го по 2020 год. За этот срок только Латвии, как следует из открытых источников, планировалось выделить из европейских структурных фондов порядка 4,5 миллиарда евро (по 3 тысячи на каждого жителя). Согласно данным Eurostat, общий размер дотаций для государств Прибалтики составил за последние пять лет около 3,5 миллиарда евро в год. При этом финансовые вливания в Литву и Латвию почти ежегодно увеличивались на 50-100 миллионов евро. Самыми крупными "донорами" являются Европейский социальный фонд (ESF), Европейский фонд регионального развития (ERAF) и Фонд кохезии (выравнивания) (KF). Примечательно, что с момента вступления всех трех республик в ЕС в 2004-м величина их обязательных выплат в общую казну Союза не превышала 150-300 миллионов евро. Другими словами, объем отдаваемого был в шесть-семь раз меньше, чем получаемого.

В разговоре с РИА Новости депутат Европарламента от Латвии Андрей Мамыкин подтвердил: "Зависимость всех трех стран Балтии от денег ЕС фатальна. Но самая финансово несамостоятельная из балтийских "сестер" — Латвия. В 2017 году ее годовой бюджет составляет 8 миллиардов евро. Из них один миллиард — помощь от ЕС. То есть каждый восьмой евро в нашем латвийском бюджете — подарок от ЕС. В следующем году финансовая зависимость от Евросоюза останется: бюджет спланирован на уровне почти 8,7 миллиарда евро. Из них 1,2 миллиарда — деньги ЕС".

Пора взрослеть

Технология освоения проста: достаточно умело составить проект, подать его на рассмотрение в Брюссель и в итоге получить европейские деньги. "Тут целое море программ: от оборудования лабораторных комнат для студентов в университетах до утепления школ и садиков, от укладки нового асфальта до программы мобильности для безработных с целью вернуть их на рынок труда. Финансирование ведется по сотням программ и по линии десятков фондов и инструментов поддержки. Обучение пограничников, семинары для прессы, строительство новых линий сортировки мусора, борьба с детской бедностью, закупка оборудования для борьбы с контрабандой, улучшение систем управления в госсекторе, помощь предпринимателям при переходе на "зеленую" энергию, дотация при закупке электромобилей, финансовая помощь крестьянам при рекультивации пахотных земель… Мне легче назвать отрасли, где Евросоюз нам не помогает", — отмечает Мамыкин.

Однако не исключено, что такое изобилие скоро закончится. Мамыкин объясняет, что бюджетные периоды в ЕС планируются на семь лет, а очередной срок истекает в 2020 году.

"Некоторые программы в Латвии будут действовать до 2024 года, потому что они начнутся позже или рассчитаны на десять лет, с 2014-го. Что будет потом — не знает никто. Сокращение финансирования связано с двумя моментами. Первый: выход Великобритании из ЕС. Недавно я встречался с еврокомиссаром по бюджету Гюнтером Эттингером. Он назвал цифру в 12 миллиардов евро в год — та сумма, которой будет ежегодно не хватать при отсутствии в ЕС Соединенного Королевства. Поэтому при уменьшении доходной части общего бюджета ЕС сократится и расходная часть. И каждое государство, включая страны Балтии, будет получать меньше. Самый скромный минус, который прогнозируют финансисты, — 150-200 миллионов евро для каждой из стран. Четыре миллиарда из недостающих денег ЕС готова компенсировать Германия. Но очевидно, что полностью покрыть недостающий взнос британцев не готова ни одна из больших стран ЕС: ни Франция, ни Испания, ни Италия", — утверждает парламентарий.

Кроме того, по его словам, есть и вторая причина сокращения дотирования: прибалтийские республики стали считаться в ЕС "взрослыми". "За время с 2004 года, когда Литва, Латвия и Эстония стали полноправными членами ЕС, прошло более тринадцати лет. Теперь чиновники Еврокомиссии говорят: за минувшие годы мы закачали в экономики стран Балтии десятки миллиардов евро. Вы эти деньги брали и всякий раз рапортовали, что жизнь становится все лучше и лучше. Теперь вам пора самим становиться донорами — ЕС вам помог, теперь вы сами обязаны помогать Болгарии, Румынии и Хорватии, вошедшим в Евросоюз после вас. И еще на горизонте вступление в ЕС государств Западных Балкан, это даже Юнкер признал в своей последней речи. "Детство" кончилось, пора странам Балтии взрослеть и тоже нести ответственность за наш общий союз", — описывает ситуацию Мамыкин.

Было — даром, будут — кредиты

Не очень хорошо обстоят дела и в Литве. Вот что рассказал РИА Новости депутат горсовета Клайпеды Вячеслав Титов: "Сегодняшнее развитие Литвы, как и Прибалтики в целом, во многом определяется именно субсидиями ЕС. В последние годы республика ежегодно получала 1,6-1,9 миллиарда евро. Например, у нас в Клайпеде принцип формирования инфраструктурного бюджета таков, что, к примеру, Евросоюз выделяет 85% для строительства бассейна, а 15% средств отчисляет самоуправление. Бывает, что на тот или иной проект 85% в равных долях выделяют ЕС и государство, а оставшиеся 15% — местные власти. Евросоюз также дотирует сельское хозяйство в странах Балтии. Если у тебя есть один гектар сельскохозяйственной земли и ты косишь на ней траву, тебе выделяют где-то по 100 евро в год. Можно смело говорить, что в случае сокращения субсидий государствам Прибалтики предстоит очень болезненный процесс — придется учиться жить на свои средства".

Неутешительные прогнозы для Прибалтики в беседе с РИА Новости подтвердил и Мирослав Митрофанов — сопредседатель партии "Русский союз Латвии", помощник евродепутата Татьяны Жданок.

"Существующий сейчас порядок финансирования Фонда кохезии (выравнивания) существенно изменится. Раньше "старые" члены ЕС вкладывали деньги в этот фонд, а оттуда финансировались инфраструктурные проекты в государствах — "новых" участниках содружества. Цель — сократить существенный разрыв в уровне развития инфраструктуры "старых" и "молодых" членов ЕС. Впрочем, деньги на "выравнивание" получают не только государства, но и некоторые отдельные бедные регионы, например в Испании, Италии и Греции", — комментирует Митрофанов.

За счет внешних вливаний, уточняет он, формируется примерно пятая часть ВВП Латвии. "Понятно, что лишиться этих денег было бы очень болезненно для государства. Сейчас Минфин пытается успокоить население — недавно заявили, что в следующий период планирования бюджета Евросоюза после 2020 года объем доступных нашей стране средств из еврофондов может снизиться лишь на 15-30 процентов", — поясняет эксперт.

После 2020 года, уверен собеседник, приток европейских денег в Прибалтику не иссякнет, но поступать они будут уже не даром, а в виде долгосрочных кредитов. "Дело в том, что сейчас Евросоюз переживает экономическую стагнацию — там просто не предвидится настолько больших инфраструктурных проектов, которые потребуют вложения "дешевых денег", имеющихся сейчас в ЕС в большом количестве. В этих условиях наилучшим способом размещения средств считается отдача их в кредит под гарантии государств или муниципалитетов", — обрисовывает перспективы Митрофанов.

В ожидании "финансового шторма"

И добавляет, что в ближайшие годы случится еще одно существенное изменение — проекты, на которые идут деньги из европейских структурных фондов, начнут оцениваться гораздо строже, чем раньше. "До нынешних времен в этой сфере царила большая свобода. Оценкой проектов, требующих менее 200 тысяч евро, в Брюсселе вообще не интересовались, полностью оставляя это в сфере компетенции национальных правительств. Но сейчас все проекты, претендующие на еврофинансирование, не просто начнут подвергать тотальной проверке, их еще и заставят конкурировать друг с другом. Допустим, представит Германия пятьдесят проектов инфраструктурного развития и пять — Латвия. Естественно, предпочтение отдадут проектам с более тщательной проработкой (а для этого необходимо наличие высококлассных экспертов), с возможностью государственного софинансирования и меньшими коррупционными рисками. Помимо этого, Еврокомиссия может проверить на любом этапе эффективность своих вложений, а выдачу денег под утвержденные проекты можно будет остановить уже в ходе их реализации, если государство откажется участвовать в общих программах ЕС. Как, например, в программе равномерного распределения беженцев по всем странам — членам Евросоюза. Страны Балтии отнюдь не рвутся размещать у себя мигрантов", — напоминает Митрофанов.

По информации Андрея Мамыкина, в Прибалтике сейчас существует масса программ, которые не смогут существовать без ЕС, оплачивающего до 85% стоимости того или иного проекта. "Понятно, что, сидя на денежном "буксире", в самостоятельное плавание отправиться сложно. Ясно, что в ситуации урезания или полного прекращения финансирования те или иные программы придется просто закрыть", — признает Мамыкин.

© AFP 2017 / Georges Gobet Премьер-министр Эстонии Андрус Ансип и председатель Европейской Комиссии Жозе Баррозу. 2010 год © AFP 2017 / Georges Gobet Премьер-министр Эстонии Андрус Ансип и председатель Европейской Комиссии Жозе Баррозу. 2010 год

Вместе с тем, указывает он, безрадостная перспектива — не секрет для властей. "Но тут в странах Балтии подход совершенно разный. В Эстонии, например, задолго до прекращения еврофинансирования поставили амбициозную цель — стать "цифровым центром" ЕС. В итоге Эстония получила в Еврокомисии пост комиссара по единому цифровому рынку (им стал бывший премьер-министр республики Андрус Ансип). Эстонцы уже создали не только первое в мире, но и самое эффективное "цифровое" государство: от заявления в полицию до подписания закона президентом — все это происходит в электронном виде. Они оказались настолько прозорливыми, что пять-семь лет назад сумели подготовиться к экономическому кризису и создали государственный накопительный фонд. В Латвии, к сожалению, противоположная ситуация. Пока нам дают деньги из ЕС, мы их "пилим", причем не без случаев чудовищной коррупции. Однако стратегическое видение развития страны до сих пор отсутствует", — рассказывает депутат.

Парламентарий говорит, что ситуация весьма унизительная: "Спустя двадцать семь лет после провозглашения независимости, моя страна стоит в позе попрошайки с протянутой рукой! Мол, дяденьки в Брюсселе, дайте нам денег, кушать хочется…" Также он обращает внимание на то, что самая талантливая и работоспособная молодежь продолжает десятками тысяч покидать Латвию, чтобы получить достойную работу и сделать карьеру в Западной Европе. А зарубежные инвесторы, у которых есть желание вложиться в Латвию, зачастую понимают, что их денег здесь никто не ждет.

В свою очередь, не все настроены столь пессимистично и считают, что латвийское правительство все же готовит фундамент для жизни после оттока европейских денег. По словам Мирослава Митрофанова, проводится налоговая реформа, сокращают персонал государственных учреждений, расходы на социальную среду (хотя, к примеру, финансирование военной сферы не только не урезается, а, напротив, увеличивается). "Скоро резко усилится давление на муниципалитеты, чтобы радикально увеличить ту долю взимаемых налогов, которую самоуправления перечисляют в госказну. При этом особенно пострадают муниципалитеты Риги и Рижского района — как наиболее состоятельные. Кроме того, уже опубликован план о закрытии почти половины школ в стране", — резюмирует Митрофанов.

Хватит ли времени перестроить финансовую систему — вопрос открытый.