В Совете Европы сожалеют в связи с принятием Думой закона о СМИ-иноагентах

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Комиссар Совета Европы (СЕ) по правам человека Нильс Муйжниекс выразил сожаление в связи принятием Госдумой закона о СМИ-иноагентах.

"Российский закон теперь позволяет обращаться со СМИ, зарегистрированными за границей или финансируемыми из-за рубежа как с "иностранными агентами", — написал Муйжниекс на своей странице в Twitter.

"Эти новые ограничения свободы СМИ вызывают большие сожаления", — добавил он.

Ранее в среду Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, согласно которому СМИ, получающие иностранное финансирование, могут быть признаны в России "иностранным агентом". Поправки о статусе СМИ-иностранных агентов стали вынужденной ответной мерой на притеснение российских СМИ в США и, в частности, признание RT America иностранным агентом, подчеркнули парламентарии.