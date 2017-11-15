Калифорнийский стрелок был лишен права владеть оружием, сообщили СМИ

ВАШИНГТОН, 15 ноя – РИА Новости. Калифорнийский стрелок Кевин Нил, открывший во вторник в округе Техама в США стрельбу на территории начальной школы, не имел право на ношение оружия, сообщает Ассошиэйтед Пресс.

Инцидент произошел во вторник утром. Нил открыл стрельбу на территории начальной школы, погибли четыре человека. Позднее сотрудники правоохранительных органов ликвидировали стрелка. По словам помощника шерифа Фила Джонстона, мужчина "выбирал цели случайно" и имел при себе полуавтоматическую винтовку и два пистолета. По данным телеканала ABC News, количество жертв возросло до пяти человек, в среду в доме устроившего стрельбу мужчины было найдено тело его супруги.

По данным агентства Ассошиэйтед Пресс, ранее судья штата запретил Нилу владеть оружием из-за поножовщины, в которой он участвовал. Согласно материалам суда, Нил был обвинен в пяти уголовных преступлениях и двух проступках.

Как заявил помощник окружного шерифа Фил Джонстон, полиция несколько раз приходила в дом Нила из-за сообщений о том, что он в обход решения суда стрелял из оружия, но полицейские никогда не заставали мужчину с оружием.

По словам Джонстона, в итоге выяснилось, что у Нила было два самодельных полуавтоматических ружья и два пистолета, однако все они были зарегистрированы на другого человека.

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