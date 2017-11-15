Калифорнийский стрелок был лишен права владеть оружием, сообщили СМИ

ВАШИНГТОН, 15 ноя – РИА Новости. Калифорнийский стрелок Кевин Нил, открывший во вторник в округе Техама в США стрельбу на территории начальной школы, не имел право на ношение оружия, сообщает Ассошиэйтед Пресс.
По данным агентства Ассошиэйтед Пресс, ранее судья штата запретил Нилу владеть оружием из-за поножовщины, в которой он участвовал. Согласно материалам суда, Нил был обвинен в пяти уголовных преступлениях и двух проступках.
Как заявил помощник окружного шерифа Фил Джонстон, полиция несколько раз приходила в дом Нила из-за сообщений о том, что он в обход решения суда стрелял из оружия, но полицейские никогда не заставали мужчину с оружием.
По словам Джонстона, в итоге выяснилось, что у Нила было два самодельных полуавтоматических ружья и два пистолета, однако все они были зарегистрированы на другого человека.