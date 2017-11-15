Американцы поддерживают ужесточение законов о ношении оружия, показал опрос

ВАШИНГТОН, 15 ноя — РИА Новости, Алексей Богдановский. Подавляющее большинство американцев поддерживают ужесточение законов о ношении оружия, которое гарантировано Конституцией США, свидетельствуют обнародованные в среду результаты опроса Квиннипэкского университета в Коннектикуте.

Опрос проведен на фоне волны массовых убийств с применением стрелкового оружия.

За ужесточение законов в целом высказались 60% респондентов, 35% были против. За более жесткую проверку покупателей оружия высказались 95% опрошенных, за запрет продажи оружия лицам с судимостью за насильственные преступления — 91%, также три четверти опрошенных выступили за запрет на устройства, которые увеличивают скорострельность полуавтоматического оружия. Также 59% считают, что купить оружие в Америке слишком легко. При этом чуть более половины считают, что главная причина массовых убийств — труднодоступность психиатрического лечения, а 37% считают, что главная причина — легкость приобретения оружия.

Все пять самых массовых инцидентов со стрельбой произошли в США начиная с 2007 года, три из их числа — за последние пять лет, два — в последние два месяца.

Так, в апреле 2007 года при стрельбе в Виргинском политехническом институте погибли 32 человека. В декабре 2012 года 20-летний Адам Ланза убил 20 детей в возрасте от шести до семи лет, а также шесть взрослых в школе в Коннектикуте. В июне 2016 года житель Орландо Омар Матин открыл огонь в гей-клубе Pulse, убив 49 человек. Полиция застрелила нападавшего. Самый массовый случай стрельбы произошел лишь месяц назад — 1 октября 2017 года Стивен Пэддок открыл в Лас-Вегасе огонь по толпе, собравшейся на концерт. В Лас-Вегасе погибли 58 человек, более 500 получили ранения.