Число жертв калифорнийского стрелка возросло до пяти

ВАШИНГТОН, 15 ноя — РИА Новости. Количество жертв стрелка в калифорнийском округе Техама в США возросло до пяти человек, в среду в доме устроившего стрельбу мужчины было найдено тело его супруги, сообщает телеканал ABC News.

По данным властей, на которые ссылается телеканал, Кевин Нил перед тем, как начать беспорядочную стрельбу по прохожим, сначала расправился со своей супругой, спрятав ее тело в подполе дома.

Ранее сообщалось, что причиной стрельбы в Калифорнии мог стать конфликт на бытовой почве.

Пока не удалось однозначно определить мотив стрелка. Насилие могла спровоцировать его ссора с соседом, которого нашли мертвым во вторник.

Инцидент произошел во вторник утром в округе Техама. Нил открыл стрельбу на территории начальной школы. Позднее сотрудники правоохранительных органов ликвидировали стрелка. По словам помощника шерифа Фила Джонстона, стрелок "выбирал цели случайно" и имел при себе полуавтоматическую винтовку и два пистолета.

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