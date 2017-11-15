Глава Рады призвал США предоставить Украине летальное оружие

КИЕВ, 15 ноя — РИА Новости. Глава Верховной рады Украины Андрей Парубий на встрече с новым помощником госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Уэссом Митчеллом в среду призвал Вашингтон предоставить Украине летальное оборонительное оружие.
На сайте Рады сообщается, что собеседники также обсудили ход и прогресс реформ на Украине и вопросы усиления торгово-экономического сотрудничества между Украиной и США.
Провів стратегічну і конструктивну зустріч з новопризначеним Помічником Державного секретаря #США з питань Європи Вессом Мітчеллом @wess_mitchell.Цей візит є ознакою великої підтримки України зі сторони США.— Андрій Парубій (@AndriyParubiy) 15 ноября 2017 г.
Закликав Держдепартамент США надати Україні летальну оборонну зброю. pic.twitter.com/mU5mf1lnhF
РФ неоднократно предостерегала от планов поставки вооружений на Украину, так как этот шаг лишь приведет к эскалации конфликта в Донбассе. Как не раз заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, поставки оружия на Украину извне не будут способствовать урегулированию кризиса в Донбассе и реализации минских соглашений. Против поставок оружия на Украину высказалось большинство европейских политиков. Так, бывший председатель ОБСЕ, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявлял, что поставки оружия на Украину являются очень рискованным и контрпродуктивным путем выхода из кризиса.