Сын Януковича намерен оспорить отчуждение своего банка

КИЕВ, 15 ноя — РИА Новости. Сын экс-президента Украины Виктора Януковича Александр будет оспаривать в международных судах отчуждение и ликвидацию Украиной "Всеукраинского банка развития" (ВБР), собственником которого он является, сообщил его пресс-секретарь Юрий Кирасир.

Ранее в среду Печерский районный суд Киева отказал ему во взыскании 60,5 миллиона долларов убытков с украинского ЦБ из-за закрытия ВБР. В 2014 году этот банк власти Украины признали неплатежеспособным и ввели в нем временную администрацию. Потом Нацбанк (ЦБ) Украины принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации ВБР, и процесс ликвидации должен продлиться до 22 декабря 2017 года.

"В ответ на решение Печерского районного суда Киева, которым тот оставил без удовлетворения исковые требования Александра Януковича к Национальному банку Украины в связи с незаконным захватом ПАО "ВБР" нынешним украинским режимом, сообщаем следующее… Незаконные действия НБУ по экспроприации частного банка, а по сути его рейдерский захват, в ближайшее время будут переданы на рассмотрение международных судебных инстанций", — написал Кирасир в Facebook.

ВБР работал на рынке Украины с 2009 года и входил в состав группы компаний "МАКО", собственником которой является Александр Янукович. Он также владеет 100% акций ВБР.

Нацбанк осенью 2014 года объяснил свое признание ВБР неплатежеспособным тем, что в отношении акционера финучреждения применены санкции в виде замораживания активов со стороны Евросоюза. Тот, в свою очередь, в августе 2017 года подал иск к Нацбанку Украины о возмещении ему 60,5 миллиона долларов из-за закрытия его банка.

После госпереворота на Украине в феврале 2014 года новые власти хотят привлечь к ответственности Виктора Януковича и многих бывших чиновников. В отношении прежних украинских властей расследуются уголовные дела, в частности, по фактам хищения государственных средств, финансовых махинаций, захвата земель и злоупотребления служебным положением. Многие бывшие руководители страны из-за угрозы политического преследования были вынуждены уехать за границу.