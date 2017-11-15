Павленский начал сухую голодовку во французской тюрьме

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Российский художник-акционист Петр Павленский, задержанный за поджог французского ЦБ (Banque de France), проводит сухую голодовку во французской тюрьме, сообщил он в своем письме, распространенным его знакомыми в соцсети Facebook.

"Это его письмо, это его почерк", — сказал РИА Новости его российский адвокат Дмитрий Динзе. Он добавил, что сейчас не ведет дело Павленского во Франции и не общается с художником.

"Я теперь живу в тюрьме… Но, в принципе, я никогда и не зарекался", — пишет Павленский. Он сожалеет, что в тюрьме оказалась и его гражданская жена.

"Сегодня десятый день сухой голодовки, я никогда не думал, что мне с этим придется столкнуться, но закрытые кабинетные суды — это неприемлемо. Ведь эти суды принимают решение о лишении человека свободы. Для большинства это решение оказывается судьбоносным. В моей жизни было порядка полусотни судебных заседаний, но ни одно из них не было закрытым… Так что здесь ситуация оказалась чудовищно дикая", — пишет Павленский.

В России Павленский был фигурантом двух уголовных дел, они рассматривались в открытом режиме.

Ранее в СМИ появилась информация, что Павленский поджег вход в здание Banque de France на площади Бастилии в Париже. Полиция подтвердила задержание двух человек, однако их имена не называются в интересах следствия. Согласно французскому уголовному кодексу, умышленный поджог с целью причинения ущерба собственности либо поставивший под угрозу жизни людей может быть наказан сроком до 10 лет тюремного заключения и штрафом до 150 тысяч евро.

Позднее сообщалось, что Павленского освободили из-под ареста и "после изучения его действий перевели в психиатрическое отделение префектуры полиции".

Павленский вместе с женой и двумя детьми переехал во Францию из России после попыток возбудить против него уголовное дело о якобы избиении им актера "Театра.doc" и проводимой в отношении художника проверки о совершении насильственных действий сексуального характера в отношении актрисы того же театра. В мае он получил политическое убежище во Франции.

Павленский получил известность в России и за рубежом как исполнитель ряда скандальных акций, в ходе которых он в разное время зашивал себе рот в защиту Pussy Riot, голым обматывал себя колючей проволокой, прибивал свои половые органы к брусчатке Красной площади, отрезал себе мочку уха и поджигал дверь здания ФСБ РФ.