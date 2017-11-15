Политолог назвал упоминание Крыма в законе о Донбассе пиар-акцией Рады

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Включение положений о "возвращении" Крыма в текст закона о реинтеграции Донбасса в очередной раз демонстрирует, что Рада не намерена реализовывать обсуждаемые депутатами инициативы, заявил в беседе с RT директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов.

"По сути, если там будет фигурировать Крым, это просто означает, что Верховная рада в очередной раз принимает настолько широкие неконкретные законы, которые она просто не может реализовать", — отметил политолог.

Он пояснил, что в первоначальной редакции документа были зафиксированы положения, которые применимы по отношению к Донбассу, однако никак не связаны с Крымом. "Данный законопроект, если станет законом, то это будет не более чем пиар-акция со стороны Верховной рады", — считает Денисов.

Верховная рада должна рассмотреть законопроект о реинтеграции Донбасса во втором чтении. В случае его принятия президент получит право использовать армию в мирное время для обеспечения государственного суверенитета. Это позволит узаконить применение ВСУ в Донбассе без объявления войны. Кроме того, законопроект определяет Россию как "страну-агрессора". В нем также прописаны положения о признании любых документов, выданных в Донбассе и Крыму, недействительными.