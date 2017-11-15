Главы ДНР и ЛНР поддержали идею по обмену пленными в Донбассе

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Президент Владимир Путин по телефону обсудил с руководителями Донецкой и Луганской народных республик Александром Захарченко и Игорем Плотницким инициативу лидера общественного движения "Украинский выбор — право народа" Виктора Медведчука по обмену пленными между Украиной, ДНР И ЛНР; Захарченко и Плотницкий в целом поддержали эту идею, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"После обращения ранее сегодня Виктора Медведчука и с учетом поддержки этой инициативы патриархом Московским и всея Руси Кириллом Владимир Путин вечером переговорил по телефону с руководителями ДНР и ЛНР Захарченко и Плотницким… Путин сообщил собеседникам, что он поддержал предложение Медведчука о масштабном обмене удерживаемыми с обеих сторон лицами", — сказал Песков.

"Захарченко и Плотницкий в целом поддержали эту инициативу", — добавил Песков.

По его словам, главы ДНР и ЛНР также "обратили внимание на то, что еще предстоит дополнительно проработать этот вопрос с представителями украинской стороны".

В среду Медведчук на встрече с Путиным и патриархом Московским и всея руси Кириллом в Воскресенском Ново-Иерусалимском монастыре сообщил, что Украина готова освободить 306 человек в рамках обмена пленными в Донбассе, в свою очередь Киев ждет от ополченцев освобождения более 70 человек до Нового года.

ДНР и ЛНР ранее неоднократно заявляли, что Киев затягивает процесс подготовки к обмену пленными и продолжает делить списки на подлежащих и не подлежащих обмену. Представители республик настаивали на обмене пленных по принципу "всех на всех" согласно минскому соглашению. Однако Медведчук отметил, что этот принцип противоречит украинскому законодательству, так как часть пленных нельзя освободить из-за того, что они привлекаются за особо тяжкие преступления.