Число пострадавших при землетрясении в Южной Корее достигло 50 человек

Последствия землетрясения в городе Пхохан, Южная Корея. 15 ноября 2017 год

Последствия землетрясения в городе Пхохан, Южная Корея. 15 ноября 2017 год

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Число пострадавших в результате землетрясения в Южной Корее достигло более 50 человек, передает агентство Ренхап.

Ранее сообщалось о 15 пострадавших.

Отмечается, что в городе Пхохан (провинция Кёнсан-Пукто) частично повреждены около 30 зданий.

Землетрясение затронуло 1,3 тысячи человек, они размещены в пяти временных убежищах.

Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в среду в районе города Пхохан в провинции Кёнсан-Пукто на восточном побережье Южной Кореи. После землетрясения зафиксировано несколько афтершоков. Толчки ощущались и в южнокорейской столице, несмотря на то, что она удалена от эпицентра землетрясения на сотни километров.