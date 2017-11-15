Число пострадавших при землетрясении в Южной Корее достигло 50 человек

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Число пострадавших в результате землетрясения в Южной Корее достигло более 50 человек, передает агентство Ренхап.
Отмечается, что в городе Пхохан (провинция Кёнсан-Пукто) частично повреждены около 30 зданий.
Землетрясение затронуло 1,3 тысячи человек, они размещены в пяти временных убежищах.
Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в среду в районе города Пхохан в провинции Кёнсан-Пукто на восточном побережье Южной Кореи. После землетрясения зафиксировано несколько афтершоков. Толчки ощущались и в южнокорейской столице, несмотря на то, что она удалена от эпицентра землетрясения на сотни километров.