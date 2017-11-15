В Брюсселе задержали 16 участников беспорядков

БРЮССЕЛЬ, 15 ноя — РИА Новости, Александр Шишло. Задержаны не менее 16 участников беспорядков в центре Брюсселя, сообщили РИА Новости в полицейском комиссариате.

Точное число подвергнутых административному аресту собеседник агентства не назвал.

Ранее телерадиокомпания RTBF сообщила, что в Брюсселе задержан рэпер Vargasss 92. Возможно, он стал причиной беспорядков в центре бельгийской столицы.

Благодаря оперативным действиям полиции, площадь перед Королевским оперным театром в Брюсселе была расчищена от разбушевавшейся молодежи, которая повела себя агрессивно по отношению к полицейским.

Как сообщалось ранее, несколько сотен человек собрались в центре города по приглашению французского сетевого юмориста и рэпера Vargasss 92, который особенно популярен в Бельгии среди молодежи. В полиции сообщали, что ситуация обострилась после того как стражи порядка попытались подойти к исполнителю.

В результате беспорядков был поврежден автомобиль и выбиты стекла библиотеки Muntpunt.

Глава МВД Жан Жамбон сообщал в Twitter, что для наведения порядка были направлены подразделения федеральной полиции.

Ранее в субботу около 300 болельщиков сборной Марокко по футболу, празднуя выход команды на чемпионат мира 2018 года в России, устроили беспорядки в Брюсселе. В Абиджане сборная Марокко со счетом 2:0 победила команду Кот-д'Ивуара в матче отборочного турнира в зоне Африканской конфедерации футбола и квалифицировалась на чемпионат мира, который пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года.

Сразу после того, как марокканская команда обеспечила себе путевку на мировое первенство, где сыграет впервые с 1998 года, ее поклонники устроили беспорядки в центре Брюсселя, вступив в столкновения с полицией. В результате пострадали около 20 полицейских, которых участники беспорядков забрасывали камнями. Был сожжен как минимум один автомобиль, разбиты витрины и разграблены несколько торговых точек. Полиция применила водометы против участников бесчинств, которые скрывали свои лица. Полицейские ведут поиск участников беспорядков.