ТАЛЛИН, 15 ноя ─ РИА Новости. МВД Эстонии утверждает, что располагает доказательствами связи арестованного по подозрению в подготовке киберпреступлений россиянина Алексея Васильева с ФСБ РФ, заявил в среду вице-канцлер министерства Эркки Коорт.
Коорт утверждает, что в случае с Васильевым имеются доказательства его прямой связи с ФСБ. "Главной ценностью ареста подозреваемого в подготовке киберпреступления агента ФСБ Васильева является то, в его отношении удалось успешно подтвердить связь с российской спецслужбой. Он был не простой интернет-хулиган. Это была попытка другого государства проникнуть в нашу инфосистему", — заявил Коорт эстонскому порталу технологических новостей Geenius. При этом Коорт не привел конкретных фактов и подробностей.
По данным Geenius, Васильев был заядлым геймером, который тратил тысячи часов на компьютерные игры. Активно играл он и за пару дней до своего задержания.
Ранее посол РФ в Таллине Александр Петров выразил удивление заявлением властей Эстонии, что задержанный Васильев якобы является "агентом ФСБ". Посол отметил, что расценивает эти заявления как попытку заранее создать определенное общественное мнение о Васильеве, как "агенте ФСБ", игнорируя презумпцию невиновности.
Это не первое обвинение РФ в хакерских атаках с целью проникнуть в инфосистему другого государства. В частности, Россию обвиняли в попытках повлиять на выборы в разных странах. Москва неоднократно опровергала эти обвинения, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".