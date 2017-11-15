В Эстонии заявили, что могут доказать связь арестованного россиянина с ФСБ

ТАЛЛИН, 15 ноя ─ РИА Новости. МВД Эстонии утверждает, что располагает доказательствами связи арестованного по подозрению в подготовке киберпреступлений россиянина Алексея Васильева с ФСБ РФ, заявил в среду вице-канцлер министерства Эркки Коорт.

Прокуратура и полиция безопасности Эстонии (КАПО) 7 ноября сообщили о задержании на пограничном пункте в Нарве выезжавшего из страны гражданина России Васильева, которого подозревают в подготовке киберпреступлений. Суд позже санкционировал его арест. В официальном заявлении говорилось, что он является "агентом ФСБ".

Коорт утверждает, что в случае с Васильевым имеются доказательства его прямой связи с ФСБ. "Главной ценностью ареста подозреваемого в подготовке киберпреступления агента ФСБ Васильева является то, в его отношении удалось успешно подтвердить связь с российской спецслужбой. Он был не простой интернет-хулиган. Это была попытка другого государства проникнуть в нашу инфосистему", — заявил Коорт эстонскому порталу технологических новостей Geenius. При этом Коорт не привел конкретных фактов и подробностей.

По данным Geenius, Васильев был заядлым геймером, который тратил тысячи часов на компьютерные игры. Активно играл он и за пару дней до своего задержания.

Ранее посол РФ в Таллине Александр Петров выразил удивление заявлением властей Эстонии, что задержанный Васильев якобы является "агентом ФСБ". Посол отметил, что расценивает эти заявления как попытку заранее создать определенное общественное мнение о Васильеве, как "агенте ФСБ", игнорируя презумпцию невиновности.

По данным посольства РФ, Васильев учится в Вирумааском колледже Таллинского технического университета в городе Кохтла-Ярве по специальности "автоматизация технологических процессов". В отношении Васильева было возбуждено уголовное дело по статьям "ненасильственные действия иностранца, направленные против Эстонской республики" и "подготовка компьютерного преступления". В случае признания вины ему грозит лишение свободы на срок до 15 лет.

Это не первое обвинение РФ в хакерских атаках с целью проникнуть в инфосистему другого государства. В частности, Россию обвиняли в попытках повлиять на выборы в разных странах. Москва неоднократно опровергала эти обвинения, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".