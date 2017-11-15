ЛОНДОН, 15 ноя — РИА Новости. Посольство РФ в Великобритании отвергло обвинения газеты Sun в распространении антимусульманских настроений.

Российское диппредставительство в своем микроблоге в Twitter приводит фотоснимок разворота британской газеты с заголовком "Как Россия пыталась возбудить расовую ненависть с использованием иллюстрации Sun". В заметке утверждается, что "фотоснимок мусульманской женщины, "игнорирующей" умирающую жертву теракта на ком мосту, вызвал возмущение после распространения в соцсетях". Однако газета отмечает, что снимок был поддельным — фотография украдена и изменена хакерами из Сибири.

В посольстве опровергли эти обвинения, отметив, что издание перекладывает вину. "Sun использует сеющие распри антимусульманские настроения, а затем перекладывает вину на Россию", — отмечает посольство в Twitter.

В Лондоне 22 марта 2017 года произошел теракт, унесший жизни пяти человек, десятки получили ранения. Террорист Халид Масуд направил машину на пешеходов на Вестминстерском мосту, после чего у самого здания парламента нанес смертельное ранение полицейскому. Исполнителя теракта ликвидировал вооруженный охранник министра обороны Великобритании.