Киев рассчитывает на серьезную помощь США в реализации реформ

КИЕВ, 15 ноя — РИА Новости. Украина рассчитывает на серьезную поддержку внедрению реформ и преодолению внешних вызовов со стороны правительства США, заявил премьер Украины Владимир Гройсман в ходе встречи с новым помощником госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Уэссом Митчеллом.

"Нам надо обеспечить внутренние системные изменения и преодолеть внешние вызовы. Очень приятно, что на этом пути мы чувствуем вашу поддержку и надеемся на продолжение (этого процесса — ред.). Мы вышли на новый уровень решения проблем. И поэтому нам будут нужны несколько другие по объему ресурсы. Если раньше нам нужны были средства на стабилизацию ситуации в государстве, то сегодня мы говорим о поддержке внедрения изменений — в образовании, здравоохранении и в других сферах. И мы хотим получить результат", — приводит слова Гройсмана пресс-служба кабмина на своем сайте.

По данным украинского правительства, Митчелл подчеркнул, что Украина является и остается приоритетом для правительства США. "И мы говорим о роли Украины в глобальной перспективе. Мы видим прогресс ваших реформ, и мы его поддерживаем… У вас есть поддержка США, и мы будем привлекать наших партнеров к этому процессу", — сказал представитель США.

Также сообщается, что во время переговоров стороны обсудили вопросы сотрудничества с международными финансовыми организациями – Международным валютным фондом и Всемирным банком, а также дальнейшую реализацию совместных проектов в энергетике, транспорте, прежде всего, в строительстве железнодорожного оборудования и локомотивов.

Митчелл ранее в среду встретился с президентом Украины Петром Порошенко, стороны согласовали приоритетные шаги по укреплению двухсторонних отношений.