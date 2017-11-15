В Евросоюзе пообещали оказывать всестороннюю поддержку Киеву

КИЕВ, 15 ноя — РИА Новости. Евросоюз готов в дальнейшем оказывать всестороннюю поддержку Киеву на пути внутренних преобразований, направленных на дальнейшее сближение с ЕС, заявил еврокомиссар по политике соседства и переговорам по расширению Евросоюза Йоханнес Хан в среду на встрече с украинским президентом Петром Порошенко.

"Комиссар ЕС отметил динамику реформ на Украине за последний период и подтвердил готовность ЕС и в дальнейшем оказывать всестороннюю поддержку на пути внутренних преобразований, направленных на дальнейшее сближение с Европейским Союзом. Стороны также обменялись мнениями относительно подготовки к саммиту "Восточного партнерства" 24 ноября 2017 года в Брюсселе", — говорится в сообщении пресс-службы.

Также глава государства проинформировал Хана о развитии ситуации в Донбассе.