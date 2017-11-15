Грызлов: Киев игнорирует обязательства по отводу сил в Станице Луганской

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Киев по-прежнему не выполняет обязательства по разведению сил в Станице Луганской, заявил в среду полномочный представитель РФ в контактной группе по урегулированию ситуации на Украине Борис Грызлов.

"Российская делегация поддержала заявление контактной группы о соблюдении режима прекращения огня. Тем самым подтверждена приверженность объявленному с 25 августа, в связи с началом учебного года, перемирию. Также подтверждена приверженность выполнению дополнительных мероприятий, направленных на обеспечение полного и устойчивого бессрочного прекращения огня, включая выполнение всех соответствующих приказов", — заявил Грызлов по итогам заседания контактной группы в Минске.

"При этом мы констатируем, что Украина до сих пор не выполнила взятых на себя обязательств по разведению сил и средств в Станице Луганской, несмотря на то, что с момента вступления в силу рамочного решения СММ ОБСЕ зафиксировала уже 13 периодов соблюдения режима прекращения огня продолжительностью более 7 дней", — добавил Грызлов.

Он отметил, что РФ продолжает отстаивать свою "принципиальную" позицию о том, что "вопросы безопасности должны рассматриваться параллельно с вопросами политического урегулирования"

"В связи с этим мы настаиваем на необходимости предметного обсуждения вопроса введения закона об особом статусе Донбасса на постоянной основе по "формуле Штайнмайера", — подчеркнул Грызлов.