Конгрессмены представили ряд положений импичмента Трампу

ВАШИНГТОН, 15 ноя — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Группа членов палаты представителей конгресса США опубликовала в среду ряд положений, которые, по их мнению, должны быть включены в импичмент президенту страны Дональду Трампу.

Документ предложили шесть членов демократической фракции, он опубликован на сайте одного из них — Стивена Коэна.

Всего представлено пять статей. В них, в частности, Трамп обвиняется в создании препятствий правосудию, нарушении конституции в том, что "без согласования с конгрессом получал средства от иностранных государств", в частности, от Кувейта, Саудовской Аравии и турецких представителей за проведение мероприятий в Trump International Hotel.

Кроме того, авторы документа вменяют президенту в вину то, что он помимо своей зарплаты получал средства от американских структур. Говорится о том, что "правительство США платило деньги компаниям, к которым имеет отношение Трамп". Также конгрессмены напомнили, что глава государства уклонился от публикации своих налоговых деклараций.

Еще две статьи касаются подрыва независимости федеральной судебной системы и правопорядка, а также свободы слова. В этой связи Трампу припомнили характеристики СМИ как "липовых новостей", а также "персональные нападки на журналистов, в частности на бывшую ведущую телеканала Fox News Меган Келли и на журналиста MSNBC Мику Бржезински".

Как отмечают эксперты, у данной инициативы нет шансов на прохождение. Против импичмента выступают не только республиканцы, но и руководство демократов в конгрессе.

Импичмент — официально выраженное недоверие президенту со стороны конгресса, которое по конституции США влечет принудительную отставку главы государства. Согласно основному закону, президент может быть отстранен от власти "за государственную измену, взяточничество и другие серьезные преступления". Для вынесения импичмента требуется судебный процесс в палате представителей, а после ее рекомендации — голоса двух третей сената.

В истории США два президента подверглись импичменту в палате представителей, но были впоследствии оправданы сенатом. Так, Эндрю Джонсона оправдали в 1868 году по делу о незаконной отставке министра. Билл Клинтон получил импичмент в нижней палате за препятствие правосудию при попытке замести следы супружеской измены. Клинтона также оправдал сенат.

Еще один президент США, Ричард Никсон, был вынужден досрочно уйти в отставку в 1974 году под угрозой импичмента в конгрессе и в обмен на помилование со стороны преемника на посту президента — Джеральда Форда. Всего импичменту в конгрессе за более чем 200-летний период подверглись 19 человек, включая одного сенатора, одного министра и ряд судей. В частности, конгресс отстранял судей за превышение полномочий, коррупцию, пьянство и уклонение от налогов.