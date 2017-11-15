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Конгрессмены представили ряд положений импичмента Трампу

19:2915.11.2017
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© AP Photo / Mark SchiefelbeinПрезидент США Дональд Трамп. 10 ноября 2017Президент США Дональд Трамп. 10 ноября 2017
© AP Photo / Mark Schiefelbein

ВАШИНГТОН, 15 ноя — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Группа членов палаты представителей конгресса США опубликовала в среду ряд положений, которые, по их мнению, должны быть включены в импичмент президенту страны Дональду Трампу.

Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп перед рабочим заседанием лидеров экономик форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. 11 ноября 2017
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Документ предложили шесть членов демократической фракции, он опубликован на сайте одного из них — Стивена Коэна.

Всего представлено пять статей. В них, в частности, Трамп обвиняется в создании препятствий правосудию, нарушении конституции в том, что "без согласования с конгрессом получал средства от иностранных государств", в частности, от Кувейта, Саудовской Аравии и турецких представителей за проведение мероприятий в Trump International Hotel.

Кроме того, авторы документа вменяют президенту в вину то, что он помимо своей зарплаты получал средства от американских структур. Говорится о том, что "правительство США платило деньги компаниям, к которым имеет отношение Трамп". Также конгрессмены напомнили, что глава государства уклонился от публикации своих налоговых деклараций.

Президент США Дональд Трамп выступает на заседании кабинета министров в Белом доме в Вашингтоне. 1 ноября 2017
© AP Photo / Evan Vucci
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Еще две статьи касаются подрыва независимости федеральной судебной системы и правопорядка, а также свободы слова. В этой связи Трампу припомнили характеристики СМИ как "липовых новостей", а также "персональные нападки на журналистов, в частности на бывшую ведущую телеканала Fox News Меган Келли и на журналиста MSNBC Мику Бржезински".

Как отмечают эксперты, у данной инициативы нет шансов на прохождение. Против импичмента выступают не только республиканцы, но и руководство демократов в конгрессе.

Импичмент — официально выраженное недоверие президенту со стороны конгресса, которое по конституции США влечет принудительную отставку главы государства. Согласно основному закону, президент может быть отстранен от власти "за государственную измену, взяточничество и другие серьезные преступления". Для вынесения импичмента требуется судебный процесс в палате представителей, а после ее рекомендации — голоса двух третей сената.

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп перед рабочим заседанием лидеров экономик форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. 11 ноября 2017
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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В истории США два президента подверглись импичменту в палате представителей, но были впоследствии оправданы сенатом. Так, Эндрю Джонсона оправдали в 1868 году по делу о незаконной отставке министра. Билл Клинтон получил импичмент в нижней палате за препятствие правосудию при попытке замести следы супружеской измены. Клинтона также оправдал сенат.

Еще один президент США, Ричард Никсон, был вынужден досрочно уйти в отставку в 1974 году под угрозой импичмента в конгрессе и в обмен на помилование со стороны преемника на посту президента — Джеральда Форда. Всего импичменту в конгрессе за более чем 200-летний период подверглись 19 человек, включая одного сенатора, одного министра и ряд судей. В частности, конгресс отстранял судей за превышение полномочий, коррупцию, пьянство и уклонение от налогов.

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