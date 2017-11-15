Африканский союз призвал военных Зимбабве немедленно прекратить мятеж

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Африканский союз (АС) глубоко обеспокоен ситуацией в Зимбабве и призывает к восстановлению конституционного порядка в стране, заявил президент Гвинеи Альфа Конде, который исполняет обязанности председателя организации.

Ранее СМИ сообщили, что военные Зимбабве удерживают в заложниках президента страны Роберта Мугабе и сотрудников его охраны. Также поступили сообщения, что колонна бронетехники выдвинулась из воинских частей в сторону столицы страны Хараре. По неподтвержденным данным, военные захватили телецентр, в столице слышны взрывы. Позже военные заявили, что их действия не являются захватом власти и направлены против "преступников".

"Африканский союз со всей возможной твердостью осуждает действия, которые выглядят как государственный переворот, и вновь выражает свою поддержку законным органам власти в стране", — говорится в коммюнике президента Гвинеи, который призвал зимбабвийских военных немедленно подчиниться конституционному порядку.

В начале ноября президент Зимбабве 93-летний Роберт Мугабе уволил своего заместителя Эммерсона Мнангагва, который считался вероятным преемником главы государства и пользовался поддержкой военных. В понедельник, 13 ноября, глава генштаба армии Константин Чивенга призвал президента прекратить чистки в правящей партии ZANU PF, из которой был исключен Мнангагва.

Мнангагва занимал пост министра госбезопасности в составе первого правительства независимого Зимбабве, а на пост вице-президента был назначен в 2014 году. Тогда же в правящей партии произошел раскол по вопросу наследования верховной власти: часть функционеров поддерживала бывшего министра по прозвищу Крокодил, другая группировка находилась на стороне супруги президента Грейс Мугабе.