Латвия проповедует фашизм, чтобы угодить Западу, считает рижский депутат

РИГА, 15 ноя – РИА Новости. В своем желании слепо следовать за Западом Латвия готова порвать любые связи с Россией и взамен объединиться, к примеру, с последователями лидера украинского национализма Степана Бандеры, заявил в интервью Sputnik Латвия латвийский политик, лидер русского движения Руслан Панкратов.

Панкратов назвал подменой патриотизма неуемное желание латвийских властей любыми способами "уесть" Россию. По мнению политика, стране, от культуры которой остались только флаг и гимн, нужно найти новые источники, откуда люди будут черпать патриотический дух.

"У меня вопрос к правительству и службам безопасности Латвии: вам что, не спокойно живется, вы хотите, чтобы начали резать головы, как на Донбассе?" — сказал Панкратов.

Если Латвия продолжит вести русофобскую пропаганду, то это может стать прецедентом для всего Европейского союза и тем самым сделает фашизм в Европе совершенно нормальным явлением, ведь страна сейчас проповедует именно фашистский режим, подчеркнул политик.

"Такой очаг напряжения в ЕС грозит реальным военным конфликтом, который может разразиться в любой момент", — предупредил он.

По его словам, Латвия уже сейчас оказывает вполне серьезную поддержку радикальным националистам, объединение которых постепенно приобретает реальную силу, что не может не беспокоить. Панкратов также рассказал, что в Латвию под видом туристов приезжает множество наемников для подготовки к участию в военных действиях в Донбассе, и параллельно с этим среди населения ведется русофобская пропаганда.

Панкратов как организатор показа 12 ноября в Риге польской военной драмы "Волынь" рассказал, что акция протеста против картины была проведена с разрешения правительства и что пикетчиков охранял отряд специального назначения.

"Пикетчики вели себя агрессивно, приставали к прохожим, называли "Волынь" почему-то антилатвийским фильмом, но спецназ именно пикетчиков охранял", — заявил политик.

По его мнению, такая ситуация вызвана тем, что в Латвии отряды Waffen SS уже приравнены к Красному Кресту, к своего рода "санитарам", проводившим "справедливые" зачистки, к героям, и тот, кто позволит себе усомниться в этом, становится врагом народа. Этой же причиной вызвано и отношение к советским ветеранам.

"Чтить начали только тех, кто воевал против СССР", — отметил Панкратов.

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