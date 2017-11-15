Еврокомиссар призвал Киев к имплементации соглашения об ассоциации с ЕС

КИЕВ, 15 ноя — РИА Новости. Еврокомиссар по политике соседства и переговорам по расширению Йоханнес Хан на встрече со спикером Верховной рады Андреем Парубием призвал украинские власти разработать и утвердить конкретный план по выполнению "дорожной карты" имплементации соглашения об ассоциации страны с ЕС.
По данным пресс-службы Рады, в ходе встречи Хан посоветовал украинской стороне сосредоточиться на вопросе имплементации соглашения об ассоциации с ЕС. Еврокомиссар считает, что для этого Киеву необходимо разработать план с конкретными датами по выполнению "дорожной карты" по имплементации соглашения.
"Граждане Украины должны отслеживать, что сделано и что предстоит сделать. Понимаю, что это большая длинная работа, но главная цель этой работы заключается в создании сильной и нерушимой связи с ЕС, которая даст возможность движения для людей, возможности экономического роста. Это очень хороший инструмент, который необходимо сейчас полностью использовать", — цитирует Хана пресс-служба украинского парламента. По словам Хана, важно, чтобы такая "дорожная карта" была принята Верховной радой.
В свою очередь Парубий, отметив конструктивный характер отношений Рады с правительством, высказался за создание рабочей группы по наработке такого плана. "Результатом может быть совместный документ от правительства и Верховной рады, проголосованный и поддержанный парламентом в целом", — приводит пресс-служба слова Парубия.
Украина подписала соглашение об ассоциации и зоне свободной торговли с Евросоюзом в июне 2014 года одновременно с Молдавией и Грузией. В том же году на предварительной основе частично начала действовать политическая часть соглашений. С 1 января 2016 года вступили в силу почти все положения, касающиеся создания зоны свободной торговли. В мае парламент Нидерландов последним из законодательных органов стран ЕС ратифицировал соглашение об ассоциации, что позволило с 1 сентября запустить действие соглашения в полной мере. В конце августа президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что Украина на данный момент не имеет отношения ни к Евросоюзу, ни к НАТО, и все должны это осознавать.