Депутат Рады: в законе о реинтеграции нет поправки о разрыве отношений с РФ

КИЕВ, 15 ноя — РИА Новости. Комитет Верховной рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны на своем заседании в среду не включил в текст закона поправку, которой кабмин призывался бы к инициированию разрыва дипломатических отношений с РФ в связи с тем, что это компетенция министра иностранных дел, заявил журналистам член комитета, депутат пропрезидентской фракции "Блок Петра Порошенко" Иван Винник в среду.

Ранее Винник заявлял, что намерен предложить профильному комитету парламента внести в заключительные положения законопроекта о реинтеграции Донбасса формулировку, обязывающую, по его мнению, кабмин разорвать дипотношения с Россией. Законопроект, в котором Россия названа "агрессором", Рада планирует рассмотреть во втором чтении в ноябре. Украинские политики и ранее поднимали этот вопрос, однако власти не сочли необходимым разрыв дипотношений.

В свою очередь депутат от фракции "Народный фронт" Андрей Тетерук позже заявил, что поправка о разрыве дипотношений Украины с РФ уже подана депутатами в комитет парламента.

"Осознанно мы не включили обращение к кабинету министров инициировать разрыв дипломатических отношений, потому что дипломатические отношения, факт их установления – это исключительно полномочия исполнительной ветви власти, а именно субъекта – министра иностранных дел", — сказал Винник во время беседы с журналистами, которое транслировали украинские телеканалы.

По его словам, комитет не включил эту поправку для того, чтобы никто не смог в дальнейшем обжаловать закон или отдельные его положения в Конституционном суде Украины.

Дипотношения между Украиной и РФ были установлены в 1992 году соответствующим протоколом. По законодательству Украины, предложения о разрыве дипотношений вносятся МИД либо другими центральными органами исполнительной власти (кабмин, министерства, ведомства). Ранее МИД Украины заявлял, что не поддерживает идею разрыва дипломатических отношений с РФ, так как считает, что это может негативно сказаться на гражданах Украины.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что принятие решения о разрыве дипотношений — суверенное дело Украины, однако если оно будет принято, это "дополнительно усложнит ситуацию, а главное, нанесет урон интересам людей, как в самой Украине, так и в России".

В январе 2015 года Верховная рада Украины приняла заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором", так как Киев считает, что РФ вмешивается в дела Украины и является стороной конфликта в Донбассе. Доказательств этому предоставлено не было. МИД РФ назвал эти утверждения "публичными бездоказательными инсинуациями". Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и непричастна к событиям на юго-востоке, заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.