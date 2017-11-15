КИЕВ, 15 ноя — РИА Новости. Комитет Верховной рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны на своем заседании в среду не включил в текст закона поправку, которой кабмин призывался бы к инициированию разрыва дипломатических отношений с РФ в связи с тем, что это компетенция министра иностранных дел, заявил журналистам член комитета, депутат пропрезидентской фракции "Блок Петра Порошенко" Иван Винник в среду.
Ранее Винник заявлял, что намерен предложить профильному комитету парламента внести в заключительные положения законопроекта о реинтеграции Донбасса формулировку, обязывающую, по его мнению, кабмин разорвать дипотношения с Россией. Законопроект, в котором Россия названа "агрессором", Рада планирует рассмотреть во втором чтении в ноябре. Украинские политики и ранее поднимали этот вопрос, однако власти не сочли необходимым разрыв дипотношений.
В свою очередь депутат от фракции "Народный фронт" Андрей Тетерук позже заявил, что поправка о разрыве дипотношений Украины с РФ уже подана депутатами в комитет парламента.
По его словам, комитет не включил эту поправку для того, чтобы никто не смог в дальнейшем обжаловать закон или отдельные его положения в Конституционном суде Украины.
Дипотношения между Украиной и РФ были установлены в 1992 году соответствующим протоколом. По законодательству Украины, предложения о разрыве дипотношений вносятся МИД либо другими центральными органами исполнительной власти (кабмин, министерства, ведомства). Ранее МИД Украины заявлял, что не поддерживает идею разрыва дипломатических отношений с РФ, так как считает, что это может негативно сказаться на гражданах Украины.
В январе 2015 года Верховная рада Украины приняла заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором", так как Киев считает, что РФ вмешивается в дела Украины и является стороной конфликта в Донбассе. Доказательств этому предоставлено не было. МИД РФ назвал эти утверждения "публичными бездоказательными инсинуациями". Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и непричастна к событиям на юго-востоке, заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.