Иран выделит около $70 млн пострадавшим от землетрясения на западе страны

МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости. Правительство Ирана в среду приняло решение выделить около 70 миллионов долларов пострадавшим от мощного землетрясения в Иране, сообщила пресс-служба президента Хасана Роухани.

Землетрясение магнитудой 7,2 произошло в воскресенье на границе Ирана и Ирака. Подземные толчки были зафиксированы в 204 километрах к северо-востоку от Багдада и в 104 километрах к западу от иранского города Керманшах. По последним данным, в результате землетрясения погибли 474 человека, более 9 тысяч получили ранения.

"Заслушав отчеты исполнительных органов о поездках в пострадавшие районы и о повреждениях жилых домов в городах и деревнях, а также повреждениях производственных единиц провинции, члены кабинета министров решили выделить 70 млн долларов (помощи пострадавшим) и 165 млн долларов на восстановление поврежденных районов из-за землетрясения в провинции Керманшах", — говорится в заявлении пресс-службы.

Как сообщает агентство Tasnim со ссылкой на заместителя губернатора провинции Керманшах, предварительно ущерб от землетрясения оценивается приблизительно в 500 миллионов долларов.

По данным агентства, губернатор провинции сообщил, что в результате землетрясения было повреждено и разрушено около 40 тысяч жилых домов. Кроме того, агентство сообщает, что люди в пострадавших районах все еще остаются без электричества, питьевой воды и предметов первой необходимости.