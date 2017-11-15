В Южной Корее число пострадавших при землетрясении возросло до 15 человек

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Число пострадавших в результате землетрясения в Южной Корее возросло до 15 человек, передает агентство Ренхап со ссылкой на центр преодоления последствий стихийных бедствий.

Ранее сообщалось о четырех пострадавших.

Сообщается, что один пострадавший получил травмы средней степени тяжести, остальные получили легкие ранения. Землетрясение затронуло 1,3 тысячи человек, они размещены в пяти временных убежищах.

Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в среду в районе города Пхохан в провинции Кёнсан-Пукто на восточном побережье Южной Кореи. После землетрясения зафиксировано несколько афтершоков. Толчки ощущались и в южнокорейской столице, несмотря на то, что она удалена от эпицентра землетрясения на сотни километров.