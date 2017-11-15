В Южной Корее число пострадавших при землетрясении возросло до 15 человек

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Число пострадавших в результате землетрясения в Южной Корее возросло до 15 человек, передает агентство Ренхап со ссылкой на центр преодоления последствий стихийных бедствий.
Сообщается, что один пострадавший получил травмы средней степени тяжести, остальные получили легкие ранения. Землетрясение затронуло 1,3 тысячи человек, они размещены в пяти временных убежищах.
Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в среду в районе города Пхохан в провинции Кёнсан-Пукто на восточном побережье Южной Кореи. После землетрясения зафиксировано несколько афтершоков. Толчки ощущались и в южнокорейской столице, несмотря на то, что она удалена от эпицентра землетрясения на сотни километров.