Ирак не отвечает за договоры между "Роснефтью" и Курдистаном, заявил посол

МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости. Правительство Ирака не имеет обязательств по договорам, подписанным российской стороной в лице "Роснефти" с автономным регионом Курдистан; документы должны быть перезаключены через иракское руководство или необходимо найти механизм, который удовлетворит РФ и Ирак, заявил в интервью РИА Новости посол Ирака в России Хайдар Мансур Хади Аль-Азари.

"Договоры были подписаны без участия федеративного правительства, и оно не несет по ним обязательств. Любой договор, подписанный без федерального правительства или вне министерства нефти, правительство не отвечает за него. Значит, отвечает за него другая сторона, которая подписывала. Необходимо переподписать договоры или найти механизм для поиска решения в рамках закона, который соблюдает права иракского руководства и конечно права российской стороны", — сказал посол.

Во вторник парламентский комитет по нефти и энергетике Ирака осудил контракт, заключенный между Иракским Курдистаном и "Роснефтью", назвав его незаконным, и призвал российскую нефтяную компанию отказаться от него.

Общая сумма подписанных контрактов между "Роснефтью" и Иракским Курдистаном, согласно заявлениям главы комитета по финансовым и экономическим вопросам в парламенте этой автономии Эззет Сабера, превысила три миллиарда долларов.

Ранее "Роснефть" в отчетности подтвердила предоставление правительству Иракского Курдистана 1,3 миллиарда долларов аванса в течение 2017 года в рамках контракта на поставку нефти. Стороны в конце февраля этого года заключили контракт на покупку и продажу нефти в адрес "Роснефти" в период с 2017 по 2019 год, который предусматривает предоплату. Кроме того, в октябре компания сообщила, что подписала с правительством автономии документы, необходимые для вступления в силу соглашений о разделе продукции (СРП) в отношении пяти блоков, расположенных на территории региона.

При этом ранее в ноябре представитель министерства нефти Ирака Асем Джихад сообщи РИА Новости, что центральные власти считают контракт между Иракским Курдистаном и "Роснефтью" незаконным.