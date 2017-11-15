В ДНР обвинили ВСУ в нарушении договоренности о прекращении огня

Повреждения в здании училища №58 в Донецке в результате ночного обстрела. 6 ноября 2017

Повреждения в здании училища №58 в Донецке в результате ночного обстрела. 6 ноября 2017

ДОНЕЦК, 15 ноя — РИА Новости. Украинские силовики нарушили договоренности о прекращении огня во время ремонтных работ на шламонакопителе фенольного завода в Донбассе, заявили в среду журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Ранее представительство ДНР в СЦКК заявило о достижении договоренностей с Киевом о возобновлении ремонтных работ на фенольном заводе. Киевская сторона в СЦКК подтвердила эту информацию.

"Сегодня во время проведения ремонтно-восстановительных работ на шламонакопителе фенольного производства подразделения ВСУ (вооруженных сил Украины — ред.) нарушили режим прекращения огня в районе населенного пункта Новгородское, открыв огонь по позициям ВС ДНР", — сказал представитель ДНР.

По его словам, украинские силовики выпустили почти 20 мин калибром 82 и 120 миллиметров из БМП и минометов. "Данный факт зафиксировали представители РФ и ДНР в наблюдательной группе СЦКК "Горловка", а также "зеркальный" патруль СММ (Специальной мониторинговой миссии) ОБСЕ, работавший на южной окраине Ленинского. Надеемся, что представители СММ ОБСЕ отразят произошедшее нарушение режима прекращения огня в своем ежедневном отчете", — добавил представитель ДНР в СЦКК.