Шредер считает, что власти Украины ведут войну против Донбасса

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Экс-канцлер Германии Герхард Шредер в интервью газете Zeit обвинил правительство Украины в ведении войны против Донбасса.

"Шредер обвинил правительство Украины в том, что оно ведет войну против Донбасса", — говорится в публикации. Экс-канцлер также отметил, что мнение о том, что Россия якобы намерена "аннексировать Прибалтику", "абсурдно".

"В сравнении с президентом США мы можем быть счастливы, что имеем такого, как Путин", — сказал Шредер.

Заявления о якобы существующей угрозе со стороны РФ прибалтийским странам и Польше в последнее время не являются редкостью, хотя в Москве неоднократно подчеркивали, что Россия никогда не будет нападать на какую-либо из стран НАТО. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, в НАТО прекрасно знают об отсутствии у Москвы планов нападать на кого-либо, но просто пользуются поводом, чтобы разместить больше техники и батальонов близ российских границ.